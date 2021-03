Piątek 12 marca 2021 AMD rozwiązało problem z działaniem USB i PCI-E

Autor: Wedelek | 18:02 (2) Mniej więcej miesiąc temu użytkownicy procesorów AMD i płyt głównych z chipsetami z serii 500 zaczęli donosić o problemach z działaniem kontrolerów USB, które miewały problem z utrzymaniem stabilnego połączenia. W większości przypadków pomagało przełączenie kontrolera PCI-Express z pracy w standardzie 4.0 na 3.0, a w ekstremalnych sytuacjach konieczne było też obniżenie szybkości działania kontrolera USB, redukując tym samym transfery do tych właściwych wersji 2.0. Na szczęście AMD w końcu udało się znaleźć źródło problemu i przygotować łatkę niwelującą wszystkie opisywane bolączki.



Szkopuł w tym, że to jak szybko ją dostaniemy będzie zależeć od partnerów AMD. Sam producent deklaruje, że poprawka trafi do użytkowników końcowych najpóźniej na początku kwietnia w formie nowych wersji BIOSu z zaimplementowanym mikrokodem AGESA 1.2.0.2. Pozostaje więc cierpliwie czekać.



K O M E N T A R Z E

OK no (autor: pawel1207 | data: 12/03/21 | godz.: 17:41 )

a co z sata i NVMe doczekamy sie poprawek kiedys ?



pawel1207 (autor: Markizy | data: 12/03/21 | godz.: 18:03 )

a co z nimi nie tak?



