Intel Core 11. generacji - oficjalna premiera procesorów Rocket Lake-S

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:09 Intel oficjalnie wprowadził dziś na rynek swoje najnowsze procesory Core 11. generacji. Są to modele o nazwie kodowej Rocket Lake-S, wyposażone 8 rdzeni x86 wykonanych w nowszej architekturze. Jest nią Cypress Cove, której wskaźnik IPC ma być do 19 procent (w zależności od zastosowania) wyższy niż rdzeni Skylake stosowanych w procesorach Core od 6 do 10. generacji. Unowocześniony został też zintegrowany układ graficzny, którym jest Intel XE (IGP Gen 12.) z 32 jednostkami wykonawczymi. Procesory są zgodne z LGA 1200, lecz niestety są nadal wytwarzane w przestarzałej 14nm litografii.



Procesory wprowadzają ponadto obsługę nowych instrukcji (AVX-512 i VNNI), obsługę PCI-Express 4.0 oraz nowe funkcje podkręcania. W modelach z zablokowanym mnożnikiem możliwe jest podkręcanie pamięci (ale tylko do wartości DDR4-3600). Z kolei flagowy Core i9-11900K dysponuje ponadto funkcją Adaptive Boost.



Jest to rozwiązanie podobne do wprowadzonego przez AMD w 2018 roku algorytmu Turbo o nazwie Precision Boost 2. Adaptive Boost pozwala na zwiększanie częstotliwości taktowania wszystkich rdzeni ponad limit 4,8 GHz (maksymalna wartość taktowania wszystkich rdzeni wzrasta do 5,1 GHz). Jedna istotna różnica między Intel Adaptive Boost a AMD Precision Boost 2 to pobór energii - w Core i9-11900K włączenie Adaptive Boost powoduje wyłączenie limitu poboru energii PL2, podczas gdy AMD Precision Boost 2 podnosi taktowanie zachowując pobór energii w limicie. W praktyce Core i9-11900K z włączonym Adaptive Boost potrafi pobierać ponad 400W energii i osiągać temperaturę do 110 stopni Celsjusza.



Nowa seria Core 11. generacji obejmuje łącznie 19 modeli procesorów z 6 lub 8 rdzeniami. Ich dane przedstawiono na poniższych tabelach. Wśród nich znajdują się trzy modele z odblokowanym mnożnikiem: 8-rdzeniowy Core i9-11900K (3,5-5,3 GHz, All Core Turbo 4,8 GHz, Adaptive Boost do 5,1 GHz), 8-rdzeniowy Core i7-11700K (3,6-5,0 GHz, All Core Turbo 4,6 GHz), oraz 6-rdzeniowy Core i5-11600K (3,9-4,9 GHz, All Core Turbo 4,6 GHz). Cała trójka ma TDP 125W, PL2 250W i występuje też w nieco tańszych wersjach KF z wyłączonym IGP.



Według testów serwisu TechPowerUp, Core i9-11900K w testach jedno i wielowątkowych jest o około 15-20 procent bardziej wydajny niż dysponujący taką samą liczbą rdzeni Core i7-10700K poprzedniej generacji. W przypadku gier 3D, przewaga nowego CPU nad poprzednikiem jest mniejsza. Core i9-11900K potrafi też pobierać minimalnie więcej energii niż Core i9-10900K - do 260W. Wydajność niestety nie jest tak wysoka jak pobór mocy, i dopiero włączenie Adaptive Boost pozwala na zaoferowanie nieco lepszej wydajności niż konkurencyjny 8-rdzeniowy Ryzen 7 5800X. Pobór mocy Core i9-11900K przekracza wówczas 400W.



Ceny wersji 8 rdzeniowych (Core i7 oraz Core i9) procesorów Core 11. generacji są w większości wyższe niż procesorów dotychczasowej 10. generacji. Dla przykładu flagowy Core i9-11900K wyceniono na 539 USD, czyli o ponad 50 dolarów więcej aniżeli 10-rdzeniowy Core i9-10900K, i tylko 10 dolarów mniej niż 12-rdzeniowy Ryzen 9 5900X. Cena Core i7-10700K to natomiast 399 USD, czyli około 30 dolarów więcej niż i7-10700K. Najtańszy 8 rdzeniowec, Core i7-11700F wyceniono na 298 USD, czyli tyle samo ile dotychczas kosztował Core i7-10700F.



Ciekawiej wyglądają ceny Core i5 z 6 rdzeniami, które zawierają się w przedziale od 157 do 262 USD. Nowym procesorom towarzyszom też nowe wersje Core i3 i Pentium Gold, które bazują na rdzeniach Comet Lake Refresh, a szczegóły przedstawiają poniższe tabele.





