Niedziela 25 kwietnia 2021 GeForce RTX 3080 Ti - specyfikacja i data premiery

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 21:31 Chiński serwis HKEPC powołując się na swoje źródła u producentów kart graficznych zdradza końcową specyfikację i zaplanowaną datę premiery karty Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Model ten na plasować się pomiędzy dostępnymi od kilku miesięcy GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3090, i będzie przy tym bezpośrednią konkurencją dla kart Radeon RX 6900 XT, w cenie prawdopodobnie 999 USD. Według źródeł HKEPC, Nvidia zaplanowała premierę GeForce RTX 3080 Ti na 26 maja. Karta ma otrzymać GPU GA102-225 z 10240 rdzeniami CUDA oraz 12 GB pamięci GDDR6X o efektywnej szybkości 19 Gbps (przepustowość 912GB/s). Zegar GPU został ustawiony na 1365MHz (do 1665MHz z TURBO)



W porównaniu do GeForce RTX 3090, oznacza to o połowę mniej pamięci, nieco niższe taktowanie pamięci (19 Gbps zamiast 19,5 Gbps), o 256 mniej rdzeni CUDA, i o 30 MHz niższe taktowanie GPU (w GTX 3090 wynosi ono 1395-1695 MHz). Niższy będzie też wskaźnik TDP który wyniesie 320W, zamiast 350W.



Według tych samych źródeł, premiera GeForce RTX 3070 Ti jest obecnie planowana przez Nvidia na 1. połowę czerwca. Model ten otrzyma pełną wersję chipu GA104 z 6144 rdzeniami CUDA, oraz 8 GB lub 16 GB pamięci GDDR6X 19 Gbps.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.