Wtorek 27 kwietnia 2021 Sterowniki Radeon 21.4.1 zmniejszają zużycie energii poza grami 3D

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:12 Według TechPowerUp, nowe wydane niedawno sterowniki AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1 WHQL wprowadziły znacząco zmianę, którą AMD nie pochwaliło się podczas ich opublikowania. Okazuje się, że po ich zainstalowaniu najnowsze Radeony z serii RX 6000 pobierają znacznie mniej energii elektrycznej we wszystkich zastosowaniach nie związanych z grami 3D, czyli np. podczas wyświetlania pulpitu, użytkowaniu przeglądarki internetowej czy oglądaniu filmu wideo. Redukcja zużycia energii wynosi około 20-25W, i tak w przypadku trybu Idle zużycie energi przez kartę Radeon RX 6800XT spada z 28W do 7W.



W przypadku odtwarzania filmu wideo zużycie energii spada z około 50W do około 30W.



Sterowniki Radeon Software Adrenalin 21.4.1 WHQL można pobrać bezpośrednio ze strony AMD.







