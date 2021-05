Czwartek 13 maja 2021 Karty Intel XE HP z serii Arctic Sound na zdjęciach

Autor: Zbyszek | źródło: Igors Lab | 12:52 Intel od dłuższego czasu prowadzi prace nad własnymi układami graficznymi dedykowanymi dla graczy (seria Intel XE HPG) oraz do serwerów i zastosowań obliczeniowych (seria Intel XE HP). Drugie z nich, czyli Intel XE HP (znane też pod nazwą kodową Arctic Sound), to GPU oparte o architekturę Xe, i wyposażone w wiele dodatkowych specjalizowanych jednostek odgrywających podobną rolę co rdzenie Tensor w Turingach. Wiadomo że intel przygotowuje trzy warianty kart Xe HP, z których jeden zawiera jeden chip, drugi dwa chipy, a trzecie cztery chipy połączone w konstrukcją typu MCM. W sieci właśnie pojawiły się zdjęcia kart z 1 i 2 układami.



Wariant z 1 układem graficznym to konstrukcja o obniżonym profilu, i zajmująca szerokość 1 slotu. Dzięki temu karta może być montowana w serwerach z obudową 1U. Zainstalowany w niej chip ma aktywne 384 z 512 jednostek EU, co daje 3072 procesory strumieniowe. Układ współpracuje z 16GB pamięci HBM2E o przepustowości 716 GB/s, a wskaźnik TDP całej konstrukcji to 150W.



Druga z kart jest zdecydowanie większa - ma długość około 28cm, szerokość 2 slotów i pełną wysokość, przez co może być stosowana w serwerach z obudową nie mniejszą niż 2U. Na jej pokładzie umieszczono dwa chipy - każdy ma aktywne 480 z 512 jednostek EU, co daje łącznie 7680 procesorów strumieniowych. Każdy układ współpracuje z 16GB własnej pamięci HBM2E (razem 32GB), a wskaźnik TDP całej konstrukcji to 300W.



Warto dodać, że kilka miesięcy temu Raja Koduri pochwalił się zdjęciami układów graficznych z serii Arctic Sound, o czym więcej pisaliśmy tutaj







