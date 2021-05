Wtorek 25 maja 2021 AMD szykuje procesory Milan-X z warstowymi chipletami

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:12 AMD obecnie oferuje procesory serwerowe EPYC 3. generacji, (nazwa kodowa Genoa). Mają one do 64 rdzeni z architekturą ZEN 3, w postaci do 8 chipletów wytwarzanych w litografii 7nm, które są umieszczone wokół 12nm rdzenia iOD, który łączy chiplety pomiędzy sobą i zawiera kontrolery magistral I/O. Inżynierowie AMD pracują nad kolejną generacją procesorów EPYC, która otrzymała nazwę kodową Milan. Będą to procesory wykorzystujące rdzenie z architekturą ZEN 4, wytwarzane w litografii 5nm. Według przecieków, CPU EPYC Milan mają posiadać do 96 takich rdzeni.



Tymczasem najnowsze informacje wskazują, że AMD może nie poprzestać na tym, i równolegle opracowuje też procesory Milan-X. Wykorzystają one również 5nm chiplety z architekturą ZEN4, i dodatkowo opracowywane wspólnie z TSMC rozwiązania polegające na umieszczaniu rdzeni krzemowych na sobie jeden nad drugim. Informacje te potwierdził David Schor, który przyznał, że Milan-X skorzysta z nowych technik łączenia ze sobą rdzeni krzemowych.





Aktualnie budowę warstwową wykazują np. stosowane od kilku lat pamięci HBM i HBM2, ale wciąż trudnością jest układanie na kolejnych warstwach układów scalonych różnego typu, np. pamięci bezpośrednio nad warstwą z rdzeniami CPU. Duży postęp w tym zakresie poczynił Intel ze swoją techniką Foveros, która jest już dostępna w procesorach Lakefield, czyli Core i5-L16G7 i Core i3-L13G4.



TSMC od jakiegoś czasu w swoich laboratoriach również pracuje nad rozwojem rozwiązań typu three-dimensional integrated circuit (3D IC) pozwalających łączyć ze sobą różne układy scalone na kolejnych warstwach.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jakie rdzenie w EPYC Milan-X mają być ze sobą łączone w sposób warstwowy.









