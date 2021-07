Środa 7 lipca 2021 Intel Ice Lake-U, Comet Lake-U i Lakefield przejdą na emeryturę

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 17:20 Intel poinformował o planach zakończenia seryjnej produkcji oraz nadania statusu EOL (End Of Life) dla niektórych ze swoich procesorów laptopowych. Zawiadomienie dotyczy serii Ice Lake-U, czyli pierwszych 10nm procesorów Intela dla laptopów oraz oferowanych równolegle z nimi 14nm procesorów Comet Lake-U. Obie te serie zostały wprowadzone na rynek pod koniec 3. kwartału 2019 roku. Producenci laptopów mogą składać zamówienia na procesory z serii Ice Lake-U do 22 października, wybierając datę dostawy nie późniejszą niż 29 kwietnia 2022 roku. W przypadku Comet Lake-U zamówienia można składać do 28 stycznia z datą dostawy nie późniejszą niż 29 lipca 2022 roku.



Na emeryturę przejdą też wprowadzone przed rokiem procesory Lakefield, czyli hybrydowe i wielowarstowe procesory Core i5-L16G7 oraz Core i3-L13G4, będące próbką techniki Foveros. Zawierają one jeden wydajny rdzeń z architekturą Sunny Cove, oraz cztery energooszczędne rdzenie z architekturą Tremont. Na jednej z warstw znajduje się IGP 11 generacji oraz wspominane wcześniej rdzenie x86, a na trzech pozostałych warstwach umieszczono wszystkie kontrolery oraz interfejsy wejścia wyjścia plus zintegrowaną pamięć DRAM LPDDR4X o pojemności 8GB. Wskaźnik TDP całości wynosi 7W.



Niestety z racji niewielkiej wydajności procesory te okazały się bardziej próbką możliwości technicznych, niż produktem rewolucyjnym.



W ich przypadku zamówienia można składać do 22 października, z datą dostawy nie późniejszą niż 29 kwietnia 2022 roku.









