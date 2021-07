Środa 7 lipca 2021 Windows 11 zadebiutuje 20 października, możliwy powrót do Windows 10

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 23:23 Pod koniec ubiegłego miesiąca Microsoft oficjalnie pochwalił się przygotowaniem nowego systemu operacyjnego - Windows 11. Nowy system wprowadza bardzo wiele nowości, o czym więcej pisaliśmy tutaj, i jest największą ewolucją od 6 lat, kiedy w 2015 roku zadebiutował Windows 10. Oficjalna data premiery Windows 11 została ustalona na 20 października 2021 roku. Przygotowując się do premiery Microsoft zamieścił na swoich stronach listę pytań i odpowiedzi dotyczących nowego Windowsa. Jedno z postawionych pytań dotyczyło możliwości powrotu do Windows 10.



Jak się okazuje, osoby które zdecydują się zaktualizować Windows 10 do Windows 11, będą miały 10 dni na zmianę swojej decyzji i powrót do starszych okienek, z zachowaniem wszystkich swoich danych. To dość dobra informacja, dająca możliwość przekonania się o tym jak działa Windows 11 i co faktycznie oferuje.



Nowy system w wersji przedpremierowej mogą już teraz zainstalować uczestnicy programu testów Windows Insiders. Przypomnijmy, że do uruchomienia Windows 11 wymagany jest moduł TPM 2.0 oraz karta graficzna obsługująca DirectX 12 i WDDM 2.0.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.