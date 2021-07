Piątek 9 lipca 2021 Bardzo dobre wyniki finansowe TSMC w 1. połowie 2021 roku

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 21:32 Firma TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), zajmująca się produkcją gotowych (tzn. zaprojektowanych) chipów krzemowych na zamówienie, podała wyniki finansowe uzyskane w 1. połowie tego roku. W okresie tym producent cieszył się rekordową ilością zamówień, a większość jego linii pracowała na 100 procent swoich zdolności produkcyjnych. Ma to przełożenie na wyniki finansowe, które są jednymi z najlepszych w historii TSMC. Przychód wyniósł 734 miliardy jenów - o 18 procent więcej niż w tym samym okresie 2020 roku.



Tylko w czerwcu przychód wyniósł 148 miliardów jenów, prawie 23 procent więcej niż w czerwcu 2020 roku, kiedy wyniósł 120 miliardów jenów.



Wysokie przychody to nie tylko efekt rekordowego poziomu zamówień, ale również wzrostu cen.



Firma planuje też od 2022 roku budowę kilku giga fabryk na terenie USA aby docelowo zwiększyć swoją wydajność o 100 procent, i zwyczajnie potrzebuje dodatkowych środków na taką inwestycję.



W efekcie tajwańskie media już końcem ubiegłego roku prognozowały, że ceny produkcji wafli krzemowych w fabrykach TSMC wzrosną do końca 2021 roku nawet o 20 procent.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.