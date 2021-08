Piątek 6 sierpnia 2021 Alder Lake-S z większym chwilowym poborem energii niż Rocket Lake

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 15:40 (1) Ostanie dwie serie procesorów Intela - Core 10. generacji (Comet Lake-S) i Core 11. generacji (Rocket Lake-S) znane są ze swojego bardzo dużego apetytu na energię elektryczną. Mimo iż wskaźnik TDP flagowych modeli określany jest na ładnie wyglądające 125W, to faktyczny pobór energii przez te procesory w zastosowaniach wielowątkowych wynosi 250W, czyli tyle ile definiuje PL2 (Power Limit 2). Wynika to oczywiście z zastosowania starej 14nm litografii i jednoczesnego wyśrubowania zegarów taktujących do granic możliwości.



Nadzieję na niższy pobór energii dawały przygotowane procesory Core 12. generacji, czyli Alder Lake-S, które będą wytwarzane w najnowszej wersji 10nm litografii (nazywanej Intel 7).



Tymczasem dość nieoczekiwanie nadzieje te rozwiewa Intel - opublikował on właśnie wymagania energetyczne nadchodzących procesorów względem zasilaczy. Jak się okazuje, krótkotrwały chwilowy pobór energii przez procesory Alder Lake-S został określony przez Intela na poziomie jeszcze wyższym, niż w Comet Lake-S i Rocket Lake-S.

I tak dla procesorów 10. i 11. generacji z TDP 125W chwilowy pobór energii z linii 12V był zdefiniowany na 34A, co daje 408W. W przypadku Alder Lake-S wartość tą określono na 39A, czyli 468W.



Dla procesorów poprzednich generacji z TDP 65W chwilowy szczytowy pobór energii okreśłono na 30A (czyli 360W), a dla nadchodzącej 12. generacji na 38,5A (462W). W przypadku procesorów z TDP 35W, dla poprzednich generacji chwilowy pobór energii określono na 16,5A (198W), a dla Alder Lake-S jest to 20,5A (246W).



Istnieje jeszcze kategoria procesorów z TDP 165W, która byla zdefiniowana dla CPU 10. i 11. generacji, ale nie została użyta w żadnym procesorze, określająca szczytowy pobór energii na 40A, czyli 480W. W przypadku Alder Lake-S także i ta wartość została zwiększona - do 45A czyli 540W.





Informacje mogą oznaczać, że w CPU z serii Alder Lake-S Intel planuje zwiększyć wskaźnik PL2 na poziomy jeszcze wyższe, niż w jego dotychczasowych procesorach. Zgadza się to z informacjami na temat Alder Lake dla notebooków, które będą pobierać więcej energii aniżeli dotychczasowe laptopowe procesory Tiger Lake.







No, to (autor: OBoloG | data: 6/08/21 | godz.: 16:05 )

domniemam, że wśród właścicieli komputerów PC opartych na intelu fotowoltaika to będzie bardzo popularny dodatkowy zakup przy okazji zakupu komputera :-D.



