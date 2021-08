Poniedziałek 16 sierpnia 2021 Procesory Alder Lake-S wprowadzą Power Limit 4

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 14:33 Począwszy od serii Core 8. generacji, kolejne generacje procesorów Intela zużywają coraz więcej energii elektrycznej. Faktyczny pobór definiuje wskaźnik PL2 (Power Limit 2), wprowadzony w 2017 roku wraz z debiutem 6-rdzeniowych procesorów Core i7-8700K. Otrzymały one o 50 procent więcej rdzeni niż Core i7-7700K, a dodatkowy wzrost zużycia energii postanowiono ukryć pod postacią PL2, pozostawiając wskaźnik TDP na poziomie zbliżonym do poprzednika. W Core i7-8700K PL2 wynosił 119W, a następnie rósł do 165W w Core i9-9900K, a później do 250W w Core i9-10900K i Core i9-11900K.



Wzrost zużycia energii wynikał oczywiście z zastosowania starej 14nm litografii i jednoczesnego wyśrubowania zegarów taktujących do granic możliwości. Nadzieję na niższy pobór energii dawały przygotowane procesory Core 12. generacji, czyli Alder Lake-S, które będą wytwarzane w najnowszej wersji 10nm litografii, nazywanej Intel 7.



Ostatnie doniesienia jednoznacznie wskazują, że to raczej nie nastąpi, a co więcej, procesory Alder Lake-S mogą nawet konsumować więcej energii niż dotychczasowe 14nm Comet Lake-S i Rocket Lake-S.



Wraz z debiutem Alder Lake-S wprowadzony zostanie tzw. Power Limit 4, czyli limit poboru energii w krótkim czasie. Dla Core i9-12900K ma on wynosić 359 W, a wartość czasu w jakiej będzie dopuszczony ma wynosić od 10 do 100 milisekund. Wskaźnik PL2 dla tego procesora ma wynosić 241W, a domyślny czas jego obowiązywania 56 sekund z możliwością dowolnej zmiany lub wydłużenia przez użytkownika.



Na tem moment nie wiadomo jeszcze, czy istnienie Power Limit 4 oznacza, że pojawi się też Power Limit 3, będący limitem mającym zastosowanie pomiędzy PL2 a PL4. Odpowiedź na to pytanie poznamy zapewne nieco bliżej premiery Core 12. generacji.



Zobacz także:

https://twojepc.pl/news41775/Alder-Lake-S-z-wiekszym-chwilowym-poborem-energii-niz-Rocket-Lake.html



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.