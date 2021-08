Czwartek 19 sierpnia 2021 Intel Alder Lake: szczegóły budowy procesorów Core 12. generacji

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:56 Podczas konferencji Architecture Day, Intel przedstawił szczegóły procesorów o nazwie kodowej Alder Lake-S, które trafią na rynek końcem tego roku w postaci Core 12. generacji. Procesory stanowią największy zbiór zmian w budowie CPU wprowadzony od co najmniej 10 lat. Po pierwsze - zawierają dwa różne typy rdzeni CPU - rdzenie P-cores, jakimi są Golden Cove o wysokim wskaźniki IPC, i rdzenie E-cores, czyli Gracemont o wysokiej efektywności energetycznej. Optymalizacją wykorzystania tych rdzeni zajmuje się system Intel Thread Director, przydzielający wątki najpierw do większych rdzeni, następnie do mniejszych rdzeni, a dopiero w dalszej kolejności większe rdzenie otrzymują drugi wątek do przetwarzania z użyciem HyperThreadingu.



Rdzenie Golden Cove zostały istotnie rozbudowane i mają średnio o 19 procent wyższy wskaźnik IPC niż rdzenie Cypress Cove z Core 11. generacji, co oznacza także, że ich wskaźnik IPC jest o kilkanaście procent wyższy niż rdzeni ZEN 3 od AMD.



Natomiast mniejsze rdzenie Gracemont mają wskaźnik IPC porównywalny z rdzeniami Skylake, ale na wykonanie tych samych operacji z taką samą wydajnością jak Skylake, potrzebują o ponad 40 procent mniej energii. Sumarycznie, cztery rdzenie Gracemont obciążone 4 wątkami, oferują o 80 procent wyższą wydajność od dwóch rdzeni Skylake obciążonych 4 wątkami - zużywając podobną ilość energii.



Alder Lake-S posiadają też zupełnie nową magistralę wewnętrzną Compute Fabric, zapewniającą wymianę danych pomiędzy pamięcią L3 rdzeni a innymi komponentami procesora z szybkością do 1000 GB/s. Procesory obsługują 16 linii PCI-Express 5.0 i cztery linie PCI-Express 4.0



Alder Lake-S obsługują pamięci DDR4 i DDR5 (wraz z mobilnymi odmianami LPDDR4X i LPDDR5), a także jako pierwsze w historii posiadają kontroler pamięci umiejący dynamicznie zwiększać lub zmniejszać napięcie zasilania i częstotliwość pracy pamięci RAM, co zmniejsza zużycie energii w sytuacji gdy nie jest potrzebna wysoka wydajność.





Alder Lake-S będą występować w trzech odmianach: wersja dla komputerów stacjonarnych posiada IGP z 32 jednostkami EU, oraz 8 wydajnych rdzeni Golden Cove i 8 mniejszych Gracemont.



Produkowane będą też dwie odmiany dla komputerów przenośnych, obie wyposażone w mocniejszy IGP z 96 jednostkami EU. Pierwszy wariant będzie mieć 6 wydajnych rdzeni i 8 mniejszych rdzeni, a drugi wariant będzie mieć 2 wydajne rdzenie i 8 mniejszych rdzeni.









