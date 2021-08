Środa 25 sierpnia 2021 Core i7-12700 z TDP 65W przetestowany i porównany do CPu Ryzen 5800X

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 20:40 Końcem października na rynku zadebiutują procesory Core 12. generacji, czyli pierwsze CPU Intela dla komputerów stacjonarnych produkowane w nowszym procesie litograficznym niż 14nm. Nowe CPU otrzymają do 8 wydajnych rdzeni z architekturą Golden Cove cechującą się o około 40 procent wyższym wskaźniekiem IPC od rdzeni Skylake, oraz do 8 efektywnych rdzeni o wskaźniku IPC zbliżonym do rdzeni Skylake. Flagowym modelem będzie Core i9-12900K mający aktywne wszystkie 16 rdzeni i taktowanie Turbo do 5,3 GHz przy TDP 125W i PL2 244W. Tymczasem w sieci pojawił się wynik testu wydajności słabszego przedstawiciela Core 12. generacji - a konkretnie Core i7-12700 z TDP 65W.



Core i7-12700 to procesor mający 8 wydajnych rdzeni o taktowaniu Turbo do 4,8 GHz, i cztery efektywne rdzenie o taktowaniu do 3,7 GHz.



Procesor ten uzyskał w benchmarku Geekbench 5.4.1 wynik jednowątkowy 1595 punktów, i wynik wielowątkowy 10170 punktów. Wynik jednowątkowy jest o włos gorszy niż uzyskiwany przez 8-rdzeniowe procesory Ryzen 5800X (około 1650 punktów), natomiast wynik wielowątkowy Core i7-12700 jest nieco lepszy niż uzyskiwany przez Ryzen 5800X (około 9800 punktów).



Nieco gorzej wygląda sytuacja w porównaniu do procesorów Core 11. generacji, gdzie wynik jednowątkowy jest nieco niższy niż uzyskiwany przez Core i7-11700K, który ma rdzenie poprzedniej generacji (Cypress Cove) o taktowaniu do 5,0 GHz. Być może architektura Golden Cove pokaże swój pazur w innych testach - przyrost wydajności jednowątkowej nie jest widoczny w benchmarku Geekbench.







