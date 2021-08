Środa 25 sierpnia 2021 Nvidia szykuje GeForce RTX 3090 Super z TDP 400W

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:18 GeForce RTX 3090 to obecnie najszybsza karta graficzna dla graczy w ofercie Nvidia. Według nieoficjalnych informacji jesienią tego roku zobaczymy jeszcze szybszą kartę graficzną od Nvidia, jaką będzie GeForce RTX 3090 Super. Nowy model otrzyma pełną wersję chipu GA102 z 10752 rdzeniami CUDA, oraz zwiększone zegary taktujące. Niestety wzrośnie równiez wskaźnik TDP, który ma wynosić 400W. W porównaniu do dotychczasowego GeForce RTX 3090, nowy model otrzyma zatem o 256 rdzeni CUDA więcej, co wraz z wyższymi taktowaniami ma zwiększyć wydajnosć o kilka procent, kosztem wskaźnika TDP który wzrośnie o 50W.



Przypomnijmy, że początkiem czerwca oferta Nvidia powiększyła się już o GeForce RTX 3070 Ti oraz GeForce RTX 3080 Ti



