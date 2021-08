Środa 25 sierpnia 2021 Pierwsze informacje o procesorach Milan-X z 3D V-Cache

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:57 Jedną z ciekawszych nowości zaprezentowaną przez AMD podczas czerwcowych targów Computex 2021 były próbki procesora Ryzen 7 5900X z do dodatkową warstwą pamięci podręcznej L3. Tak zwane 3D V-Cache to 64 MB pamięci podręcznej L3, umieszczone w dodatkowej warstwie nad rdzeniem krzemowym CCD i połączone z nim poprzez pionowe konektory typu TSV. W krótce pojawiły się doniesienia, że dodatkową pamięć 3D cache otrzymają nie tylko podrasowane wersje Ryzenów serii 5000, ale takźe serwerowe procesory EPYC 3. generacji o nazwie kodowej Milan-X.



AMD wciąż trzyma te procesory w tajemnicy, ale jeden ze sklepów dodał je już do swojej oferty w tak zwanej przedsprzedaży, przy okazji ujawniając ich nazwy. Okazuje się, że AMD szukuje co najmniej 4 modele procesorów EPYC 3. generacji z dodatkową pamięcia 3D V-Cache.



Są to 64-rdzeniowy EPYC 7773X, 32-rdzeniowy EPYC 7573X, 24-rdzeniowy EPYC 7473X i 16 rdzeniowy EPYC 7373X.



Model 64-rdzeniowy został przez sprzedawcę wyceniony na około 10400 USD, czyli o 1000 USD drożej niż dotychczas oferowany 64-rdzeniowy EPYC 7763.



Oferta sklepu to być może efekt pośpiechu sprzedawcy, a być może znak szybkiej premiery nowych procesorów.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.