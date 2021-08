Wtorek 31 sierpnia 2021 TSMC podnosi ceny za produkcję układów scalonych

Autor: Zbyszek | źródło: Wall Street Journal | 06:49 Wygląda na to, że czasy taniej elektroniki konsumenckiej, procesorów i kart graficznych na naszych oczach odchodzą do przeszłości. Globalna epidemia spowodowała wzrost zapotrzebowania na m.in. laptopy, na co nakłada się rozwój branży motoryzacyjnej i telekomunikacyjnej, oraz kolejna fala popularności wydobywania kryptowalut przy pomocy GPU. W efekcie pełne ręce pracy mają producenci układów scalonych na zamówienie tacy jak m.in. TSMC i Samsung. Szczególnie trudna sytuacja jest w firmie TSMC, która pracując z pełną wydajnością nie jest w stanie obsłużyć wszystkich napływających zamówień.



Sytuacja ma już swoje przełożenie na ceny: przypomnijmy że kilka miesięcy temu TSMC zakończyło program zniżek dla swoich największych klientów, w ramach którego otrzymywali oni rabaty do 3% za zamawianie w TSMC dużych ilości chipów. Dodatkowo producent rozpoczął sprzedaż nadwyżek mocy produkcyjnych na specjalnych licytacjach z zasadą "kto da więcej".



The Wall Street Journal informuje właśnie, że w życie zaczynają wchodzić zapowiadane kilka miesięcy temu podwyżki cen wafli. Przy zawieraniu nowych umów, ceny są zwiększane przez TSMC o 10 procent w przypadku litografii 5nm i 7nm, oraz o 20 procent w przypadku produkcji w starszych procesach litograficznych.



Wall Street Journal dodaje, że TSMC planuje od 2022 roku budowę kilku giga fabryk na terenie USA aby docelowo zwiększyć swoją wydajność o 100 procent, i zwyczajnie potrzebuje dodatkowych środków na taką inwestycję.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.