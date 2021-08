Wtorek 31 sierpnia 2021 Windows 11: Microsoft nie zmieni zdania w kwesti modułu TPM

Autor: Zbyszek | źródło: TechSpot | 07:03 Po prezentacji Windowsa 11 pojawiły się liczne wątpliwości co do wymagań jakie Microsoft postawił przed użytkownikami chcącymi skorzystać z nowych okienek. Oprócz nowoczesnych kart graficznych z DirectX12 niezbędnych do działania funkcji DirectStorage wymagany jest też w miarę nowoczesny procesor, oraz płyta ze wsparciem dla technologii TPM 2.0 (Trusted Platform Module). Ostatnie z tych wymagań wydaje się być najbardziej kontrowersyjne, bo znaczna część obecnie oferowanych płyt głównych lub komputerów nie posiada sprzętowego modułu TPM.



W efekcie część osób zainteresowanych przejściem na Windows 11 czeka dokupienie modułu TPM 2.0 do płyty głównej (ich ceny ostatnio wyraźnie wzrosły) lub wymiana laptopa / mini PC na taki model, który posiada ten moduł.



Wydawało się, że to nakłoni Microsoft to poluzowania wymagań względem modułu TPM. Tymczasem nic z tych rzeczy - Microsoft zapowiedział, że nie zrezygnuje z konieczności stosowania modułu TPM 2.0, ale też zamierza blokować możliwość aktualizacji Windows 11 w przypadku jeśli zostanie on zmodyfikowany do pracy na sprzęcie bez moduły TPM 2.0.



Więcej o nowościach wprowadzonych w Windows 11 pisaliśmy tutaj. Osoby chcące przetestować nowy OS mogą już ściągnąć wersję próbną. Wystarczy być tylko członkiem kanału Insider. Reszta musi poczekać do jesieni.



