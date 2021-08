Wtorek 31 sierpnia 2021 AMD przygotowuje premierę kart Radeon RX 6900 XTX

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 20:26 W czerwcu firma AMD dodała do swojej oferty karty Radeon RX 6900XT Liquid Edition, będące podrasowaną wersją standardowych Radeonów RX 6900 XT. Model Liquid Edition otrzymał układ Navi 21 w wersji XTXH z wyższymi zegarami taktującymi, szybsze pamięci GDDR6 18 Gbps, a całość chłodził system chłodzenia z blokiem wodnym i zewnętrzną chłodnicą 120mm. Niestety karty Radeon RX 6900XT Liquid Edition trafiły wyłącznie do producentów gotowych komputerów, i w ograniczonych ilościach. Według najnowszych informacji teraz AMD zamierza wypuścić bardzo podobne karty w wersjach pudełkowych i pod nazwą Radeon RX 6900 XTX.



Będą one dysponować pamięciami GDDR6 o szybkości 18 Gbps, oraz wydajnością 24,93 TFlopa w trybie FP32. Taktowanie układu graficznego ma być o 185 MHz wyższe niż w kartach Radeon RX 6900 XT, czyli wzrośnie z 2015 do 2200 MHz standardowo, i z 2250 do 2435 MHz w trybie Boost. Wskaźnik TDP ma wynosić 330W.



Radeon RX 6900 XTX będzie mieć o 8-9% wyższe taktowanie GPU oraz o 12,5% wyższą przepustowosć pamięci, a rynkowym konkurentem powinien być GeForce RTX 3090.







