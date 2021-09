Środa 1 września 2021 Ceny kart graficznych zaczynają ponownie rosnąć

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:26 Pierwsza połowa 2021 roku zostanie zapamiętana jako okres, w którym zakup karty graficznej graniczył z cudem, a ceny dostępnych egzemplarzy były nawet 3-krotnie wyższe od cen sugerowanych. Było to spowodowane debiutem kart graficznych nowej generacji i chęcią ich zakupu ze strony graczy, przy jednoczesnym masowym wykupywanu dostępnych egzemplarzy w celu wydobywania kryptowalut. Co gorsza AMD i Nvidia nie mogli zwiększyć produkcji kart ze względy na wyczerpane moce produkcyjne na liniach prodykcji układów scalonych w fabrykach TSMC i Samsunga.



Sytuacja zaczęła się poprawiać końcem maja, kiedy nastąpił spadek ceny Bitcoina, a dodatkowo Nvidia zaczęła dostarczać do sklepów karty GeForce RTX ze sprzętowym ograniczeniem szybkości obliczania haszy, przez co ich zakup stał się mniej opłacalny do celów wydobywania kryptowalut.



Szybko spowodowało to spadek cen kart graficznych - jeszcze w maju egzemplarze w sklepach były od 2 do 3 razy droższe niż cena sugerowana. W czerwcu ceny grafik spadły, do poziomu około 50 procent wyższego od sugerowanych.



Niestety od lipca ten trend nie jest już kontynuowany, co gorsza ceny kart graficznych ponownie zaczynają wzrastać i obecnie są o 5-10% wyższe niż kilka tygodni temu.



ytuacja może wynikać z najnowszego osiągnięcia wydobywców kryptowalut, którym udało się zmodyfikować sprzętowy limit szybkości obliczania haszy, podnosząc wydajność kart z 50% do 70% maksymalnej - o czym więcej pisaliśmy tutaj. Na ten moment trudno stwierdzić jaki będzie dalszy rozwój sytuacji, i czy jesienią osoby zainteresowane zakupem karty graficznej znów czeka drożyzna.







