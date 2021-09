Poniedziałek 13 września 2021 Intel przygotował nowe coolery dla Core 12. generacji Alder Lake-S

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:19 Systemy chłodzenia dodawane przez Intela do procesorów w wersjach BOX nie zmieniały swojego wyglądu od wielu lat. To zmieni się wraz z debiutem procesorów Core 12. generacji, czyli nadchodzących modeli z serii Alder Lake-S. Intel przygotował dla tych procesorów zupełnie nowe systemy chłodzenia o nazwie Laminar. Jedną cechą wspólną z poprzednikami jest ich okrągły kształt, i na tym kończą się podobieństwa. Coolery Laminar posiadają zupełnie nowy kształt finów radiatora, a także zintegrowane podświetlanie LED.



Intel przygotowal trzy rodzaje, różniące się wielkością: najmniejszy RS1, średni RM1 i największy RH1. Będą one dodawane do procesorów ze wskaźnikiem TDP 65W.



Wszystko wskazuje na to, że najbardziej wydajne z nadchodzących procesorów, czyli kierowane dla entuzjastów Core i5-12600K, Core i7-12700K i Core i9-12900K z TDP 125W, będą sprzedawane przez Intela bez dołączonych systemów chłodzenia. Przypomnijmy, że dostępne jest wiele informacji o bardzo wysokim poborze energii przez te procesory, dochodzącym do 350W, o czym więcej pisaliśmy tutaj.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.