Karty graficzne Intela będą kosztować od 150 do 500 USD

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:38 W ubiegłym miesiącu Intel oficjalnie poinformował o swoich planach związanych z długo oczekiwaną premierą kart graficznych dla graczy. Firma oficjalnie podała, że trafią one na rynek w 1. kwartale 2022 roku, pod nazwą Intel Arc. Karty będą oparte o układy graficzne z serii Alchemist, wytwarzane w litografii 6nm przez TSMC. Zapowiedziano pełną zgodność z DirectX 12 Ultimate, w tym obsługę RayTracingu oraz supersamplingu z użyciem jednostek obliczeniowych opartych o sieć neuronową (AI). Szczegóły techniczne nadchodzących kart graficznych omawialiśmy już tutaj , a teraz powiemy kilka słów na temat ich cen.



Według dostępnych informacji, Intel planuje wycenić swoje kart na kwoty od około 150 USD do 500 USD. Najbardziej wydajny model, kosztujący 500 USD, ma konkurować z kartami GeForce RTX 3070 i Radeon RX 6700 XT. Pojawią się też przynajmniej dwa wolniejsze warianty w niższych cenach, mające konkurować z GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3060 i Radeonem RX 6600 XT. Oprócz tego Intel wypuści co najmniej jedną kartę z segmentu budżetowego, opartą o mniejszy układ scalony, i kosztująca około 150 USD.







