Czwartek 16 września 2021 Specyfikacja procesorów EPYC serii Milan-X z 3D V-Cache

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 22:37 Jedną z ciekawszych nowości zaprezentowaną przez AMD podczas czerwcowych targów Computex 2021 były próbki procesora Ryzen 7 5900X z dodatkową warstwą pamięci podręcznej L3. Tak zwane 3D V-Cache to 64 MB pamięci podręcznej L3, umieszczone w dodatkowej warstwie nad rdzeniem krzemowym CCD i połączone z nim poprzez pionowe konektory typu TSV. Dodatkową pamięć 3D cache otrzymają nie tylko podrasowane wersje Ryzenów serii 5000, ale takźe nowe modele serwerowych procesorów EPYC 3. generacji o nazwie kodowej Milan-X. W sieci właśnie pojawiłą się ich specyfikacja.



AMD przygotowało łącznie 4 modele procesorów serwerowych z 3D V-Cache. Są to 64-rdzeniowy EPYC 7773X, 32-rdzeniowy EPYC 7573X, 24-rdzeniowy EPYC 7473X i 16 rdzeniowy EPYC 7373X.



Co ciekawe, cała czwórka posiada dodatkowe 512 MB pamięci podręcznej, i łącznie 768 MB - 256 MB w 8 chipletach plus 512 MB 3D V-Cache - po 64 MB w każdym z 8 chipletów.



Taka konfiguracja jest bardzo zaskakująca - nawet model 16-rdzeniowy składa się z aż 8 chipletów, ale każdy z nich ma aktywne tylko 2 z 8 rdzeni ZEN 3. Częstotlwośći taktowania są nieco niższe od EPYC bez dodatkowej pamięci 3D V-Cache, a jednocześnie wskaźnik TDP modeli wyposażonych w 3D V-Cache jest trochę większy, niż odpowiedników bez 3D V-Cache. Oznacza to, że dodatkowa pamięć podręczna zwiększa pobór energii (co jest raczej oczywiste).



Ceny rekomendowane przez AMD nie są jeszcze znane, ale swoje ceny podał jeden ze sprzedawców. O ile cena 64-rdzeniowego procesora z 3D V-Cache jest tylko o około 10 procent wyższa niż 64-rdzeniowego odpowiednika bez 3D V-Cache, to wersje 16 i 24 rdzeniowe zostały przez sprzedawcę wycenione 2-razy drożej niż podobne pod względem liczby rdzeni procesory bez 3D V-Cache.



Są to jednak ceny sprzedawcy, dlatego warto poczekać na ogłoszenie oficjalnych cen przez AMD. A poniżej pełna specyfikacja nadchodzących procesorów.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.