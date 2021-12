Piątek 31 grudnia 2021 VIA wycofuje się z USA i sprzedaje sprzęt do projektowania CPU

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:19 Procesory firmy VIA Technologies miały swoje pięć minut pod koniec lat 90, kiedy w ofercie różnych producentów (m.in. Cyrix, WinChip i właśnie VIA) pojawiły się tańsze alternatywy dla bardzo drogich wówczas Intel Pentium II. Następnie po debiucie procesorów AMD Athlon i Duron, VIA i pozostali mniejsi producenci odeszli niemal w zapomnienie. Kilka lat temu VIA powróciła na rynek x86 wraz ze swoimi 2 i 4-rdzeniowymi procesorami VIA Eden i Nano, opartymi o architektury Isaiah oraz Isaiah II.z Układy mogły konkurować procesorami Intel Atom oraz AMD Bobcat i Jaguar, lecz mimo tego nie odniosły dużego sukcesu rynkowego.



Wygląda na to, że producent uznał że to już koniec jego przygody z własnymi procesorami x86.



Firma postanowiła pod koniec 2021 roku zamknąć swoją placówkę badawczo-rozwojową w USA, którą przejeła bardzo dawno temu wraz z zakupem Centaur Technology. To właśnie w niej zatrudnieni tam inżynierowie projektowali do tej pory procesory VIA - a ostatnim z nich był 8-rdzeniowy Centaur (o nim więcej pisaliśmy tutaj.



Niedawno VIA poinformowała, o zawarciu umowy z Intelem, na mocy której za 125 milionów dolarów przejął on i przeniósł do swoich placówek wszystkich inżynierów zatrudnionych dotychczas przez VIA do projektowania procesorów.



Teraz producent wystawił na licytację cały specjalistyczny sprzęt działu Centaur Technology, jaki do tej pory służył do projektowania procesorów w tamtejszej placówce. Aukcja obejmująca "20 000 stóp kwadratowych powierzchni laboratoryjnej, wyposażonej w ponad 1200 stanowisk testowych, przyrządy pomiarowe, mikroskopy i inny specjalistyczny sprzęt" ma odbyć się w styczniu.





Według nieoficjalnych informacji VIA zamierza teraz skupić się na współpracy z Chińskim producentem Shanghai Zhaoxin Semiconductor. Plany rozwoju procesorów wspólnie z tym producentem zostały ogłoszone jeszcze w 2018 roku - o czym pisaliśmy tutaj



