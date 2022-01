Wtorek 4 stycznia 2022 Procesory Ryzen 6000, nowe Radeony i inne nowości AMD dla laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 17:42 Podczas tagów CES firma zaprezentowała szereg nowści jakie zostały przygotowane dla komputerów przenośnych. Najważniejsze z nich to procesory mobilne Ryzen serii 6000, wytwarzane w litografii 6nm TSMC, wyposażone w zoptymalizowane rdzenie ZEN 3+, układ graficzny z architekturą RDNA 2 i kontroler pamięci DDR5 / LPDDR5. W porównaniu do dotychczasowych laptopowych procesorów Ryzen serii 5000, nowe procesory z serii 6000 zapewniają około 2-krotnie wyższą wydajność zintegrowanej grafiki, oraz wyraźnie wyższą wydajność CPU.



Rdzenie ZEN 3+ zostały zaopatrzone w nowe techniki zarządzania poborem i oszczędzania energii, głębsze stany uśpienia i inne optymalizacje, w celu uzyskania jak najwyższej efektywności energetycznej oraz wyższych częstotliwości taktowania. Wprowadzone modyfikacje pozwalają na ich działanie z wyższym taktowaniem w tym samym limicie poboru mocy. Według AMD Ryzen 7 6800U w porównaniu do poprzedniego procesora Ryzen 7 5800U zapewnia o 11 procent wyższą wydajność jednowątkową i 28 wyższą wydajność wielowątkową w Cinebench, 28 procent wyższą produktywność w PCMark, i 69 procent wyższą wydajność podczas enkodowania wideo.



Procesory obsługują też magistralę PCI-Express 4.0, USB4 o szybkosci 40 Gbps, HDMI 2.1 i DisplayPort 2.0, kodek AV1, i będą oferowane wraz z modemem obsługującym WiFi 6E wraz z Bluetooth 5.2



Flagowym modelem z serii Ryzen 6000 jest Ryzen 9 6980XH, wyposażony w 8-rdzeni ZEN3+ o taktowaniu bazowym 3,3 GHz i Turbo wynoszącym 5,0 GHz. Komputery przenośne z procesorami Ryzen serii 6000 będą oferowane przez producentów począwszy od lutego. Łącznie w tym roku ma się pojawić ponad 200 modeli notebooków z procesorami Ryzen 6000 - dwukrotnie więcej, niż w poprzednim roku z procesorami Ryzen 5000.





Oprócz tego w ofercie pojawiają się nowe karty graficzne dla komputerów przenośnych - budżetowe karty Radeon RX6500M i Radeon RX6300M oparte o 6m, chip Navi 24, oraz wydajne karty Radeon RX 6850M XT i Radeon RX 6650M XT - oferujące wydajność wyższą o odpowiednio o 7 procent i 20 procent - w porównaniu do dotychczasowych modeli Radeon RX 6800M XT i Radeon RX 6600M XT.

Oprócz tej czwórki w ofercie AMD pojawią się karty z serii Radeon RX6000 S, o obniżonym poborze energii, dedykowane dla ultracienkich laptopów gamingowych o grubości poniżej 20mm.





AMD przedstawiło też trzy nowe techniki współpracy GPU zintegrowanego z procesorem i dedykowanej karty graficznej, oraz nową wersję standardu AMD Advantage. Są to AMD SmartShift Max, SmartShift Eco i SmartAccess Graphics. Pierwsza polega na współpracy zintegrowanego GPU z dedykowaną kartą graficzną w celu uzyskania wyższej liczby klatek na sekundę. SmartShift Eco daje możliwość chwilowego wyłączenia dedykowanej karty graficznej i przełączenia obsługi gry na IGP zintegrowany w procesorach Ryzen 6000, co oszczędza energię i wydłuża czas pracy na baterii. Pozwala na to trzecie rozwiązanie w postaci SmartAccess Graphics to natomiast możliwość dynamicznego przełączania obsługi wyświetlacza pomiędzy dedykowaną kartę graficzną a zintegrowanym IGP, niezależnie od tego który GPU zajmuje się faktycznie generowaniem obrazu 3D.





Zaprezentowano też nowy system certyfikacji AMD Advantage 2022. Otrzymują go tylko te laptopy, które spełnią liczne wymagania stawiane przez AMD względem specyfikacji, konstrukcji i jakości wykonania laptopa, W 2021 roku na rynek trafiło łącznie 7 laptopów które spełniły wymagania AMD i otrzymały znaczek AMD Advantage.

W 2022 roku ma być to ponad 20 modeli, które spełnią zaktualizowane wymagania. Wśród nich pojawił się wymóg posiadania przez laptop procesora Ryzen serii 6000. Więcej o AMD Advantage pisaliśmy tutaj





Prezentację zakończyła też zapowiedź nowej wersji sterowników Radeon Software, która pojawi się w 1. kwartale 2022 roku i będzie zawierać rozwiązanie AMD Privacy View śledzące ruch gałek ocznych i wyświetlające tylko tą część ekranu na którą spoglądamy, oraz rozwiązanie Radeon Super Resolution, pozwalające używać techniki Fidelity Super Resulution w różnych zastosowaniach, w tym w grach w których FSR nie jest zaimplementowana.











K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.