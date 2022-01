Poniedziałek 10 stycznia 2022 ZEN 4: AMD czeka na lepszą dostępność i spadek cen pamięci DDR5

Autor: Zbyszek | źródło: Toms Hardware | 23:35 David McAfee, jeden z wiceprezesów AMD i zarazem dyrektor działu produktów konsumenckich, udzielił wywiadu dla serwisu Toms Hardware na temat przyszłej platformy AM5 i procesorów z rdzeniami ZEN 4. Jak przyznał, szefostwo AMD cały czas zastanawia się jaki będzie właściwy moment na debiut tej platformy, a przy tym jest zaniepokojone obecną sytuacją na rynku pamięci DDR5. Jak wiadomo, niedobory chipów PMIC, zarządzających energią elektryczną, napięciem zasilania i taktowaniem modułów DDR5, powodują że dostępność pamięci DDR5 jest obecnie słaba, a ich ceny 3-4 krotnie wyższe od modułów DDR4 o tej samej pojemności.



Przedstawiciel AMD stwierdził,że jeśli ceny i dostępność pamięci DDR5 są nieodpowiednie, to nie jest to dobry moment na debiut nowej platformy wykorzystującej pamięci DDR5. Przyznał też, że AMD liczy na to, że ceny i dostępność pamięci DDR5 poprawią się w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy.



Dodał też, że turbulencje na rynku pamięci DDR5 mogą mieć wpływ na daty premier nowych procesorów AMD, zwłaszcza procesorów typu APU dla platformy AM5, stwierdzając następująco "poza samym produktem mogą istnieć inne siły, które spowalniają wprowadzanie APU dla gniazda AM5".



Prawdopodobnie David McAfee miał tu na myśli desktopowe wersje APU Rembrandt, łączące rdzenie ZEN3+ i zintegrowany układ graficzny z architekturą RDNA 2.



Na ten moment nie wiadomo, czy platforma AMD AM5 oraz zgodne z nią płyty główne i procesory będą mogły obsługiwać nie tylko pamięci DDR5, ale również DDR4. Kwestia ta nie została poruszona w rozmowie wiceprezesa AMD z Toms Hardware.



