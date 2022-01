Wtorek 18 stycznia 2022 Szef Intela: AMD jest w lusterku wstecznym i nigdy nas już nie wyprzedzi

Autor: Zbyszek | 20:55 (3) Pat Gelsinger, będący od prawie roku nowym prezesem i dyrektorem generalnym firmy Intel, na swoim profilu w serwisie LinkedIn zamieścił wideo adresowane do klientów firmy Intel. Poza złożeniem noworocznych życzeń, prezes Intela stwierdza, że nowe kierownictwo zainspirowało firmę Intel do gwałtownego tempa transformacji i zmian. Jednocześnie jak stwierdził, ogromne przemiany w Intelu dzieją się, gdy świat zewnętrzny jest zajęty dostosowywaniem się do nowych nawyków pracy i życia. Ponadto odniósł się też do konkurencji ze strony firmy AMD, stwierdzając że dzięki procesorem Core 12. generacji Intel ogląda teraz AMD we wstecznym lusterku.



Co więcej Gelsinger dodał też, że na rynku konsumenckim AMD już nigdy nie zdoła ponownie wyprzedzić Intela. Wygląda na to, że szef Intela jest bardzo pewny wysokiej wydajności swoich kolejnych generacji procesorów. Przypomnijmy, że poza odświeżonymi Alder Lake-S w postaci Core 13. generacji, Intel testuje już próbki procesorów Core 14. generacji z serii Meteor Lake-S.



Otrzymają one wydajne rdzenie Redwood Cove i efektywne rdzenie SkyMont, a ponadto będą mieć budowę modułową - rdzenie x86 znajdą się w odrębnym chipie, układ graficzny w odrębnym chipie, a kontroler pamięci, kontrolery PCIe i inne elementy w kolejnym układzie. łącznie Core 14. generacji będą zbudowane z 4 odrębnych rdzeni krzemowych wytwarzanych w litografiach Intel 4 (dawniej 7nm) oraz procesach 3nm lub 5nm od TSMC, a ich debitu ma nastąpić w 2023 roku. Więcej o nich tutaj i tutaj



Po mojemu (autor: pandy | data: 18/01/22 | godz.: 21:13 )

fakt że AMD jest widoczne w lusterku wstecznym Intela to nie jest dobra wiadomość bo może to oznaczać że AMD przymierza się do dublowania Intela...



I slusznie (autor: komisarz | data: 18/01/22 | godz.: 21:37 )

AMD mialo swoja szanse - jak tylko wpuscili procesory konkurencyjne z intelem, czyli serie 5xxx, to zaraz dorzucili januszowe ceny i tylko serie x.



Intel - lusterko wsteczne? (autor: Conan Barbarian | data: 18/01/22 | godz.: 21:38 )

Najwyraźniej Intel właśnie zjechał z autostrady i zobaczył we wstecznym AMD, które nogi z gazu nie zdejmuje.

Dla M$, Google, Amazon a nawet IBM to Intel jest w niełasce.



