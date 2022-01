Poniedziałek 24 stycznia 2022 Intel Xeon Diamond Rapids z 144 rdzeniami Lion Cove w 2025 roku

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 20:43 Intel dla serwerów oferuje obecnie procesory Xeon z serii Ice Lake, wyposażone w maksymalnie 40 rdzeni Sunny Cove. Jeszcze w tym roku oferta zostanie powiększona o nowe Xeony z serii Sapphire Rapids, składające się z czterech 14-rdzeniowych chipów umieszczonych obok siebie. Nowe Xeony zaoferują do 56 rdzeni Golden Cove, a wersje z mniejszą liczbą rdzeni będą korzystać z 2 lub 3 rdzeni krzemowych. W sieci wlaśnie pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje na temat trzech kolejnych generacji procesorów Xeon: Emerald Rapids, Granite Rapids i Diamond Rapids.



Xeony z serii Emerald Rapids trafią do oferty w 1. połowie 2023 roku i będą odświeżeniem Xeonów z serii Sapphire Rapids. Otrzymają one rdzenie Raptor Cove o 8% większym wskaźniku IPC od Golden Cove, a maksymalna liczba rdzeni zostanie zwiększona z 56 do 64. Poza tym Xeony z serii Emerald Rapids będą bardzo podobne do Sapphire Rapids, mają tą samą podstawkę i ten sam zestaw instrukcji ISA.



Większe zmiany w ofercie procesorów Xeon nastąpią w 2024 roku. kiedy na scenę wkroczą procesory Granite Rapids. Z dostępnych informacji wynika, że będą one wytwarzane w litografii Intel 4 i otrzymają do 120 rdzeni Redwood Cove, o wskaźniku IPC większym aż o 35 procent w porównaniu do Raptor Cove. Poza tym, Xeony z serii Granite Rapids wykorzystają nową podstawkę z 12-kanałową obsługą pamięci DDR5, oraz otrzymaja nowe instrukcje: AVX-1024, FMA3 i AMX2. W momencie ich debiutu firma AMD powinna oferować już procesory EPYC 5 generacji dysponujące maksymalnie 256 rdzeniami ZEN 5 (litografia TSCM 3nm).



Diamond Rapids to natomiast Xeony jakie pojawią się w 2025 roku. W prównaniu do porzedników (Granite Rapids), CPU otrzymają do 144 rdzeni Lion Cove, któych wskaźnik IPC ma być ponad 30 procent większy niż rdzeni Redwood Cove.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.