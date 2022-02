Czwartek 10 lutego 2022 AMD Ryzen 7000: kolejne informacje o szybszej premierze ZEN 4

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:50 (1) W 2. połowie 2022 roku AMD zaoferuje nam całkowicie nową generację procesorów z serii Ryzen. Będą to CPU o nazwie kodowej Raphael, oparte o rdzenie z architekturą ZEN4, z chipletami CPU produkowanymi w nowszym procesie litograficznym 5nm. Jednostki będą też zgodne z całkiem nową podstawką AM5 i pamięciami typu DDR5. Przez długi czas nieoficjalne informacje wskazywały, że ich debiut nastąpi w 4. kwartale 2022 roku. Jakiś czas temu powiły się jednak doniesienia, że procesory te pojawią się końcem lata, prawdopodobnie we wrześniu. Najnowsze wieści są jeszcze bardziej optymistyczne - wynika z nich, że procesory Ryzen serii 7000 zostaną oficjalnie zaprezentowane w czerwcu podczas targów Computex.



Z kolei w sklepach powinny pojawić się w pierwszej połowie 3. kwartału 2022 roku. Z tych samych doniesień wynika, że producenci płyt głównych jeszcze w tym miesiącu otrzymają od AMD próbki tych CPU i rozpoczną testy pierwszych próbnych partii swoich płyt głównych z podstawką AM5.



Należy tutaj wyraźnie podkreślić, że nie są to informacje podane przez AMD, i należy je traktować z dozą ostrożności.



13 od Intela może być pechowa, ale dla AMD, więc dupa w troki i premiera przyspieszona. Intel zalewa obecnie rynek 12gen. a na 13-tkę to sam nawet czekam. Chyba, że AMD naprawdę pokaże zapowiadaną na konferencji klasę serii Ryzen 7000, to zmienię zamiary.



