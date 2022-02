Środa 16 lutego 2022 AMD ZEN 4 z 18% wyższym wskaźnikiem IPC i 10% wzrostem taktowania?

Autor: Zbyszek | źródło: różne | 18:47 W sieci pojawiają się kolejne nieoficjalne doniesienia na temat przyszłych procesorów AMD Ryzen serii 7000 opartych o architekturę ZEN 4. Według nich, firma AMD otrzymała pierwsze próbki tych procesorów początkiem sierpnia 2020 roku, a więc jeszcze przed premierą rynkową CPU z rdzeniami ZEN 3. Tym samym producent miał sporo czasu względu na dopracowanie ich finalnej wersji. Z doniesień wynika też, że pierwsze informacje na temat architektury ZEN 4 mogą zostać podane już w kwietniu, a debiut sklepowy odbędzie się w 1 części 3. kwartału tego roku.



Pojawiają się też pierwsze nieoficjalne doniesienia o wydajności, jaką zaoferuje ZEN 4. Wskaźnik IPC wzrośnie o 18 procent (względem architektury ZEN 3), wzrosną też częstotliwości taktowania - o 7-9 procent w przypadku taktowania pojedynczego rdzenia, i o ponad 10 procent dla wszystkich rdzeni.



Dodając do tego obsługę pamięci DDR5 pozwala to przewidywać, że nowe CPU powinny być przynajmniej o około 30 procent bardziej wydajne, niż dotychczasowe Ryzeny serii 5000 o takiej samej liczbie rdzeni.



Oczywiście są to tylko pierwsze nieoficjalne doniesienia, i należy je traktować z dużą ostrożnością i dystansem. Ciekawostką jest jednak, że te przecieki pojawiają się akurat w tym momencie, gdy (według innych informacji) producenci płyt głównych otrzymali już do testów próbki ES Sample lub Quality Sample procesorów Ryzen 7000.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.