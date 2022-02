Środa 16 lutego 2022 Intel aktualizuje plany: litografie 20A i 18A w 2024 roku + nowe technologie

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:59 Intel podzielił się aktualizacją informacji na temat postępu prac nad przyszłymi procesami litograficznymi i zaawansowanymi technologiami łączenia ze sobą różnych układów scalonych. Litografia następnej generacji (po 10nm SF i Intel 7), w postaci procesu Intel 4 będzie w pełni gotowa do rozpoczęcia masowej produkcji w 2. połowie 2022 roku. Jako pierwsza z litografii Intela wykorzysta ona technikę foto-naświetlania EUV, a w porównaniu do litografii Intel 7 przyniesie prawie 2-krotny wzrost gęstości upakowania tranzystorów i 20 procent wzrost wydajności i szybkości przełączania tranzystorów.



W litografii Intel 4 produkowane będą niektóre układy scalone procesorów Core 14. generacji (Meteor Lake-S), a także następne Xeony.



Intel przygotowuje też proces Intel 3, będący głęboko usprawnioną wersją litografii Intel 4. Zaoferuje ona o 18 procent większą wydajność tranzystorów niż litografia Intel 4, usprawnione warstwy metalowe, zoptymalizowany przepływ prądu czy też możliwość uzyskiwania wyższych częstotliwości taktowania przez wytwarzane w niej układy scalone.



Proces Intel 3 będzie gotowy do rozpoczęcia masowej produkcji w 2. połowie 2023 roku, a pierwsze wytwarzane nim chipy trafią na rynek w 2024 roku, w postaci Core 15. generacji i kolejnych Xeonów. Intel 3 będzie też ostatnią litografią wykorzystującą tranzystory typu FinFET.





Kolejne przygotowane litografie - Intel 20A i Intel 18A skorzystają już z tranzystorów RibbonFET z bramką otaczającą tranzystor (Intelowa wersja GAAFET) i będą gotowe bardzo szybko - proces Intel 20A ma być gotowy do produkcji w 1. połowie 2024 roku, a proces Intel 18A w 2. połowie 2024 roku.



W porównaniu do litografii Intel 3 nowy proces Intel 20A zaoferuje wyraźny wzrost gęstości tranzystorów i do 15 procent większą wydajność tranzystorów. Proces Intel 18A to natomiast bardziej zaawansowana wersja Intel 20A, oferująca dodatkowo do 10 procent wyższą wydajność tranzystorów niż Intel 20A.



Obie litografie Intel 20A i Intel 18A wydają się być opracowywane równolegle - Intel posiada już w swoich laboratoriach lub będzie posiadał w najbliższych kilku miesiącach pierwsze próbki wafli i chipów wytworzone we wstępnych wersjach obu tych litografii.



Spośród procesów Intel 4, Intel 3, Intel 20A i Intel 18A, litografia 18A będzie też jedynym procesem produkcyjnym udostępnianym dla firm trzecich w ramach usług produkcji chipów na zamówienie (Intel Foundry Services). Do czasu jej dostępności Intel prawdopodobnie będzie udostępniał możliwość produkcji na zamówienie w swojej dotychczasowej 14nm litografii (dla której wciąż posiada dużo fabryk), a z czasem też w litografii 10nm.





Poza procesami litograficznymi Intel rozwija szereg technologii zaawansowanego łączenia ze sobą układów scalonych wraz z bezpośrednią komunikacją między nimi (z pominięciem ścieżek podłoża). Są to drugie generacje Foveros i EMIB. Technologie te są dużo bardziej zaawansowane niż techniki łączenia chipletów z rdzeniami IOD znane z dotychczasowych procesorów Ryzen i EPYC od AMD.



Drugie generacje Foveros i EMIB znajdą zastosowanie w procesorach Xeon Sapphire Rapids (2022 rok) oraz Core 14. generacji oraz Ponte Veccio (2023 rok). Intel rozwija już następne generacje tych technik w postaci Foveros Direct i Foveros Omni, które będą gotowe do produkcji w 2. połowie 2023 roku i znajdą zastosowanie w produktach debiutujących w 2024 roku.





Na koniec Intel przedstawił plany sięgające 2030 roku. Firma zamierza przygotować liczbę innowacji wystarczająca do podtrzymania prawa Moore"a. Dalszy rozwój procesów litograficznych ma pozwolić na produkcję pojedynczych chipów składających się z 1000 miliardów tranzystorów (około 50 razy więcej tranzystorów, niż zawierają obecnie największe scalaki jak Nvidia GA102).



Tutaj obiektem badań są m.in. techniki fotonowe i kwantowe, nowe materiały, oraz obwody logiczne typu magneto-elektrycznego, używające zamiast przełączania tranzystorów zmiany spinu elektronów do obsługi stanów logicznych 0 i 1.









