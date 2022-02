Środa 16 lutego 2022 AMD z największym w swojej historii udziałem w rynku procesorów x86

Autor: Zbyszek | źródło: Mercury Research | 23:59 W ubiegłym tygodniu firma AMD przedstawiła wyniki finansowe uzyskane w 4. kwartale 2021 roku. Przekroczyły one oczekiwania analityków oraz wcześniejsze prognozy AMD, i już 8 kwartał z rzędu były wyraźnie wyższe od wyników z poprzedniego kwartału. Sumarycznie na przestrzeni dwóch lat, czyli w porównaniu do 4. kwartału 2019 roku, przychód AMD wzrósł około 2,5-krotnie, a zysk operacyjny i zysk netto około 6-7 krotnie. Okazuje się, że wzrastające wyniki finansowe AMD są skorelowane z rosnącym udziałem tej firmy w rynku procesorów typu x86. Ten w 4. kwartale 2021 roku wyniósł 25,6 procent - co jest najlepszym takim rezultatem uzyskanym kiedykolwiek przez AMD.



Dotychczas w całej swojej historii największy udział w rynku CPU x86 firma AMD miała w 4. kwartale 2006 roku, kiedy wyniósł on 25,3 procent. Teraz producent pobił swoje najlepsze historyczne osiągnięcie, podnosząc poprzeczkę o 0,3 punktu procentowego.



Firma analityczna Mercury Research, jak co kwartał podała dane dotyczące rynku procesorów x86. W 4. kwartale 2021 roku 74,4 procent udziału na tym rynku posiadał Intel, a 25,6 procent AMD.



W porównaniu do 3. kwartału 2021 roku udział Intela spadł o 1 punkt procentowy (pp.), a udział rynkowy AMD wzrósł o 1 pp. Na przestrzeni ostatniego roku udział rynkowy Intela spadł o 3,9 pp. (z 78,3 procent w 4. kwartale 2020 roku), a udział rynkowy AMD wzrósł o 3,9 pp. (z 21,7 do 25,6 procent).





Udział AMD w rynku procesorów x86 jest największy na rynku konsol, urządzeń IoT oraz innych urządzeń typu Embedded. Na pozostałych rynkach jest on niższy, i w 4. kwartale wynosił odpowiednio: 21,6 procent na rynku procesorów x86 dla komputerów przenośnych, 16,2 procent na rynku procesorów dla komputerów stacjonarnych i 10,7 procent na rynku procesorów serwerowych. Na przestrzeni ostatniego roku udział AMD w rynku procesorów desktopowych spadł o 3,1 pp. (z 19,3 procent w 4. kwartale 2020 do 16,2 procent w 4. kwartale 2021), udział w rynku procesorów dla laptopów wzrósł o 2,6 pp (z 19,0 procent do 21,6 procent), a udział w rynku procesorów serwerowych wzrósł o 3,6 pp (z 7,1 procent do 10,7 procent).



Zdaniem analityków Mercury Research, spadki udziału AMD na rynku procesorów desktopowych wynikają z bardzo dużego zapotrzebowania na procesory, przy jednoczesnym dużym wzroście produkcji i dostaw CPU ze strony Intela, i braku podobnego wzrostu dostaw ze strony AMD.





Analitycy Mercury Research uważają też, że największym ograniczeniem w dalszym wzroście udziału AMD w rynku procesorów x86 jest brak przez AMD własnych fabryk i konieczność polegania na dostawach zapewnianych przez podmiot trzeci w postaci np. firmy TSMC, która obecnie cierpi na nadmiar zleceń i klientów, a także nie jest w stanie realizować wszystkich zamówień.









