Środa 23 lutego 2022 AMD zaczyna tracić udziały na rynku DIY procesorów x86

Autor: Zbyszek | źródło: TechSpot | 19:59 W przypadku rynku DIY (Did It Yourself), czyli osób samodzielnie składających swoje komputerów z wybranych komponentów, procesory AMD zawsze cieszyły się większym powodzeniem i miały większy udział w rynku, niż segmencie laptopów i gotowych komputerów. Kilkanaście lat temu, w czasach najlepszej świetności procesorów Athlon 64 udział AMD na rynku procesorów x86 w segmencie DIY był nawet przez chwilę wyższy, niż udział Intela, a kilka lat temu w czasie kryzysu AMD, udzaił ten nie spadał poniżej około 20 procent.



Po debiucie procesorów Ryzen, a następnie wraz z pojawieniem się ich kolejnych wersji firma AMD zaczęła szybko odzyskiwać udział w segmencie procesorów dla rynku DIY - by w 2021 roku osiągnąć poziom około 50 procent i dzielić ten rynek z Intelem mniej więcej po połowie.



Sytuację zmienił debiut procesorów Core 12. generacji (Alder Lake-S). W grudniu 2021 roku i styczniu 2022 roku w segmencie procesorów dla rynku DIY widoczny jest spadek udziałów AMD i wzrost udziałów Intela.



Trend ten pokrywa się z ostatnimi danymi firmy analitycznej Mercury Research, dotyczącymi udziału AMD i Intela w całym rynku procesorów dla komputerów stacjonarnych (zarówno gotowych, jak i montowanych samodzielnie). Przypomnijmy, że badacze z Mercury Research zanotowali w 4. kwartale 2021 roku spadek udziału AMD w rynku procesorów dla desktopów o 0,8 punktu procentowego - o czym więcej pisaliśmy tutaj







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.