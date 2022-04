Niedziela 10 kwietnia 2022 Premiera kart Intel ARC była w całości papierowa

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:07 30 marca miała miejsce premiera kart graficznych Intel ARC - pierwszych od ponad 20 lat produktów Intela, będących samodzielnymi GPU. Tego dnia Intel ogłosił debiut kart ARC w wersjach dla komputerów przenośnych, w postaci budżetowych modeli ARC A350M oraz ARC A370M, które miałby równocześnie trafić do sprzedaży, oraz bardziej wydajnych Intel ARC A550M, A730M i A770M, których dostawy zapowiedziano na początek lata tego roku. Teraz okazuje się, że odmiennie od tego co twierdził Intel, jego premiera była w całości tzw. "papierowa".



Producenci laptopów zostali poinformowani, że obecnie nie mają co liczyć na dostawy kart ARC A350M i ARC A370M, które podczas niedawnej premiery były reklamowane jako dostępne odrazu. Zamiast tego dostawy ARC A350M i ARC A370M rozpoczną się w czerwcu, co oznacza, że notebooki z nimi trafia do sklepów dopiero w wakacje.



Czy jest czego żałować? Przypomnijmy twierdzenia AMD, według których wydajność kart ARC A370M jest bardzo niska



