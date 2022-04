Wtorek 19 kwietnia 2022 Radeon RX 6650 XT: specyfikacja karty od PowerColor

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 13:38 Na początku maja czeka nas debiut odświeżonych Radeonów serii 6000, w postaci nowych kart o nazwach Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6750 XT i Radeon RX 6950 XT. Otrzymają one szybsze pamięci GDDR6 18 Gbps (zamiast 16 Gbps) oraz rdzenie Navi 23, Navi 22 i Navi 21 w nowszej rewizji, osiągające wyższe częstotliwości taktowania. Poza tym referencyjne wersje kart Radeon RX 6650XT i Radeon RX 6750 XT będą mieć lepsze systemy chłodzenia niż dotychczasowe Radeony RX 6600 XT i 6700 XT (więcej o tym pisaliśmy tutaj. W sieci właśnie pojawiła się specyfikacja karty Radeon RX 6650 XT od PowerColor.



W porównaniu do Radeona RX 6600 XT, nowa karta ma ten sam chip Navi 23 z 2048 procesorami strumieniowymi, ale wzrosły jego częstotliwości taktowania - taktowanie bazowe (Game Clock) z 2359 MHz do 2486 MHz, a taktowanie Boost z 2589 MHz do 2689 MHz. Pamięci GDDR6 pracują natomiast z efektywną szybkością 17,5 Gbps, co daje im przepustowość 280 GB/s, o 9 procent wyższą niż w karcie Radeon RX 6600 XT. Nowy Radeon powinien więc zapewnić o 5-10% większą wydajność od swojego poprzednika.







