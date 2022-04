Wtorek 19 kwietnia 2022 Ceny kart graficznych są coraz bliższe cenom sugerowanym

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:39 Jesień 2020 roku do zimy 2022 roku był bardzo trudnym czasem dla wszystkich osób zainteresowanych zakupem karty graficznej. Nie dość że były one trudno dostępne, to ich ceny rynkowe były wyraźnie wyższe o rekomendowanych. Na szczęście począwszy od końca stycznia tego roku obserwowany jest wyraźny spadek cen kart graficznych i stopniowe zbliżanie się cen do poziomów rekomendowanych przez producentów. Wraz ze spadkami cen poprawia się też ich dostępność u sprzedawców.



Najnowsze statystyki z rynku niemieckiego wskazują, że w połowie kwietnia ceny GPU były już tylko kilkanaście procent wyższe od cen rekomendowanych. Dla porównania jeszcze początkiem stycznia ceny były prawie dwukrotnie większe od rekomendowanych.



Do spadku cen i mniejszym zainteresowaniem zakupem kart graficznych przyczynia się głównie spadek wartości kryptowalut, w tym głównie Ethereum. Ale to nie jedyny powód - pozostałe to m.in zaprzestanie dostaw elektroniki i GPU do Rosji, oraz nadchodząca premiera kart graficznych nowej generacji, która skłania część graczy do odłożenia zakupu karty graficznej na później.







