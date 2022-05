Piątek 6 maja 2022 Procesory Ryzen Threadripper serii 7000 zadebiutują w 2023 roku

Autor: Zbyszek | źródło: Moore Law is Dead | 22:04 Dopiero w marcu tego roku, prawie 1,5 roku po debiucie konsumenckich procesorów Ryzen serii 5000 z rdzeniami ZEN 3, firma AMD zdecydowała się na wypuszczenie na rynek flagowych procesorów z serii Threadripper serii 5000 z rdzeniami ZEN 3. Tak duże opóźnienie tłumaczone jest brakiem konkurencji ze strony Intela - z tego powodu Threadrippery serii 3000 z rdzeniami ZEN 2 i tak były najlepszymi CPU w segmencie HEDT. Te dobre dla AMD czasy zaczynają zbliżać się ku końcowi, a Intel przymierza się od odbicia rynku procesorów dla entuzjastów swoimi nowymi modelami Alder Lake-X (o nich więcej tutaj).



Za sprawą użycia rdzeni Golden Cove procesory Alder Lake-X będą prawdopodobnie bardziej wydajne niż mające taką samą liczbę rdzeni najnowsze Thradrippery serii 5000. Znany ze sprawdzonych informacji Moore Law is Dead twierdzi, że AMD jest świadome problemów w segmencie HEDT, i z tego powodu nie będzie zwlekać z premierą procesorów Ryzen Threadripper serii 7000.



Mają one zadebiutować w 2023 roku wraz z płytami głównymi z podstawką Socket TR5, w dwóch wersajch - dla procesorów konsumenckich z 4-kanałowym kontrolerem pamięci DDR5 i dla procesorów dla korporacyjnych stacji roboczych z 8-kanałowym kontrolerem pamięci DDR5. Według Moore Law is Dead wersje PRO nowych Threaripperów mają posiadać nawet 96-rdzeni ZEN 4, co nie jest wcale zaskakujące biorąc pod uwagę, że będą to zasadniczo procesory EPYC Geona w wersji przeznaczonej do innych zastosować. Wersje konsumenckie Threadripperów serii 7000 otrzymają prawdopodobnie od 16 do 32 (lub 48) rdzeni o wysokiej częstotliwości taktowania.



