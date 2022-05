Wtorek 17 maja 2022 MIT nazwał budynek badań nad nanotechnologią na cześć prezes AMD

Autor: Zbyszek | źródło: MIT | 21:34 Massachusetts Institute of Technology (MIT) to jedna z najlepszych na świecie technicznych uczelni wyższych i doktoranckich. Położona na wschodnim wybrzeżu USA uczelnia znana jest wysokiego progu przyjęcia oraz bardzo dużego przesiewu studentów (naukę kończy kilkanaście procent z zaczynających). To właśnie na tej uczelni wykształcenie inżyniera, a następnie magistra i doktora inżynierii elektronicznej uzyskała pochodząca z Tajwanu Lisa Su, stojąca od blisko 8 lat na czele firmy AMD jako jej prezes i dyrektor generalny (CEO). Władze Massachusetts Institute of Technology zdecydowały właśnie o ogromnym wyróżnieniu dla jej osoby.



Jeden z budynków MIT, w którym mieści się ośrodek inżynierii i badań nad nanotechnologią został nazwany na cześć obecnej prezes AMD. MIT podaje w komunikacie, iż jest to dowód uznania oraz nagroda za dotychczasowe sukcesy zawodowe Lisy Su w jej dotychczasowej prawie 30 letniej karierze, która wiodła przez działy R&D firm Texas Instruments, IBM, Freescale Semiconductor kończąc na AMD.



Warto dodać że to nie pierwsze wyróżnienie dla obecnej prezes AMD. Wcześniej Lisa Su, jako pierwsza kobieta w historii została wybrana prezesem stowarzyszenia Global Semiconductor Alliance (GSA). Od kilku lat jest także w czołówce rankingu CEO publikowanego przez gremium Harvard Business Review. Warto dodać, że to gremium nieco wyżej ocenia Jensena Huanga z Nvidia, przyznając mu w ostatnich 5 latach dwukrotnie tytuł najlepszego CEO na świecie.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.