Rosja skorzysta z chińskich procesorów x86 Zhaoxin

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:19 Rosyjska gospodarka została w ostatnim czasie odcięta od wielu technologii i produktów, które do tej pory importowała z Europy i USA. Do gamy produktów niedostępnych obecnie w Rosji należą m.in. procesory Intela i AMD, oraz dużo innego sprzętu komputerowego. Gospodarka Putina prawdopodobnie przygotowywała się już wcześniej na wypadek zaistnienia takiego scenariusza, m.in. podejmując samodzielną produkcję płyt głównych do komputerów lub też tworząc własny system operacyjny na bazie Linuxa. Teraz wiemy czym Rosja zamierza zastąpić stosowane do tej pory procesory Intel Core i AMD Ryzen.



Zamiast nich, rosyjskie komputery mają byc oparte o chińskie procesory Zhaoxin. Są to konstrukcje zgodne z architekturą x86, i opracowanie wspólnie przez VIA oraz należącą do chińskiego rządu, ale mieszczącą się na Tajwanie firmę Shanghai Zhaoxin Semiconductor. Tym sprytnym posunięciem Chiny kilka lat temu pozyskały własne procesory typu x86.



Pierwsze modele tych procesorów z 2018 roku, o nazwie KX-5000 były wytwarzane w litografii 28nm i posiadały od 4 do 8 rdzeni taktowanych zegarem 2,0-2,4 GHz. Dwa lata później pojawiły się procesory z serii KX-6000, będące zasadniczo procesorami KX-5000 produkowanymi w nowszej 16nm litografii i z częstotliwością taktowania zwiększoną o około 3,0 GHz. Obecnie Zhaoxin wraz z VIA przygotowuje serię procesorów KX-7000, któe będą oparte o znacznie ulepszoną architekturę, i wyposażone w zintegrowany kontroler pamięci DDR5 oraz PCI-Express 4.0.



Jest to dość ciekawe, dlaczego VIA nie została pozbawiona praw do licencji na architektuę x86.



