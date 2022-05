Piątek 27 maja 2022 AMD: więcej informacji o procesorach Ryzen 7000 i platformie AM5

Autor: Zbyszek | źródło: PCWorld/TechPowerUp/WccFTec | 18:04 Prezentacja AMD na targach Computex dotycząca przyszłych procesorów Ryzen serii 7000 oraz płyt głównych z podstawką AM5 i chipsetami X670E, X670 i B650 wywołała trochę niedopowiedzeń, dlatego na pojawiające się pytania postanowili odpowiedzieć Robert Hallock i Frank Azor z AMD. Według przekazanych przez nich informacji, taktowanie 5,5 GHz uzyskane przez przedprodukcyjną próbkę 16 rdzeniowego procesora z serii Ryzen 7000 podczas gry Ghostwire: Tokyo było taktowaniem standardowym (procesor nie był w żaden sposób podkręcony). Jak dodali, obecne wersje sampli inżynierskich nowych Ryzenów uzyskują taktowanie 5,5 GHz z dość dużą łatwością.



Dyrektorzy AMD wypowiedzieli sie też na temat platfomy AM5, podając, że najtańszy chipset B650 także pozwoli na podkręcanie nowych Ryzenów. Droższe chipsety X670 i X670E nie będą natomiast wymagać aktywnego chłodzenia (jak X570 z AM4) i będą chłodzone pasywnie. Flagowe modele nowych Ryzenów serii 7000 mają mieć wskaźnik TDP 125W i limit zużycia energii na poziomie 170W - o 28W wyższy niż dotychczasowe procesory z podstawką AM4 takie jak np. Ryzen 5950X. Natomiast sama podstawka AM5 jest technicznie zaprojektowana i przygotowana na możliwość pojawienia się w przyszłości procesorów pobierających jeszcze więcej energii - z TDP 170W i limitem PPT 230W. W przypadku AM5 utrzymany zostaje taki sam sposób obliczania limitu poboru energii (PPT) jak w dotychczasowych procesorach z AM4 - jest to wskaźnik TDP powiększony o 35 procent.



Robert Hallock wytłumaczył, że wzrost maksymalnego poboru energii o dodatkowe 28W w nowych Ryzenach 7000 wynika z dwóch powodów: chęci zwiększania częstotliwości taktowania procesorów w trybie wielowątkowym, oraz obecności zintegrowanego układu graficznego RDNA 2, który także pobiera pewne ilości energii. Zintegrowana grafika będzie natomiast mniej rozbudowana i nie tak wydajna jak w laptopowych APU - dla klientów indywidualnych ma służyć przede wszystkim obsłudze multimediów czy też diagnostyce awarii dodatkowej karty graficznej. Natomiast z punktu widzenia klientów biznesowych, którzy nie korzystają z gamingowych kart graficznych, obecność IGP w procesorze będzie bardzo istotna.



Robert Hallock dodał też, że zintegrowany układ graficzny będzie miał pełen silnik multimediów włącznie z akceleracją enkodowania i dekodowania AV1, oraz będzie wykorzystywał znane z laptopów rozwiązanie SmarfShift wyłączające całkowicie dodatkową kartę graficzną w przypadku braku jej obciążenia grafiką 3D.



Same procesory Ryzen 7000 mają mieć 28 linii PCI-Express 5.0, z czego 24 dostępne dla karty graficznej i nośników NVMe, a cztery służące komunikacji z chipsetem. Odpowiedział także na pytanie co oznaczają wspomniane podczas prezentacji na Computex "instrukcje do akceleracji obliczeń AI" zaszyte w rdzeniu ZEN 4, stwierdzając, że AMD ma na myśli obsługę AVX 512 VNNI i AVX 512 BLOAT16 do przyspieszania obliczeń związanych z uczeniem maszynowym, a bardziej wyszukane rozwiązania opracowane wspólnie z inżynierami Xilnix pojawią się dopiero w kolejnych generacjach rdzeni ZEN.



Wreszcie pytanie dotyczyło reklamowanego przez AMD, przynajmniej 15 procentowego wzrostu wydajności jednowątkowej nowych procesorów Ryzen 7000. Robert Hallock został tutaj zapytany, czy wobec tego nowe Ryzeny zaoferują w grach podobną wydajność jak Ryzen 7 5800X 3D, który dzięki 3D-V Cache przynosi podobny 15 procentowy wzrost wydajnosći FPS w grach. Na to pytanie dyrektor AMD odpowiedział, że wartość podana na prezentacji Computex była trochę konserwatywna, a więcej szczegółów o wydajności procesorów Ryzen 7000 i wzroście IPC architektury ZEN 4 ma zostać podana latem. Dodał też, że architektura ZEN 4 została opracowana zarówno dla wydajnych desktopów jak i ultralekkich laptopów, zatem nie skupia się tylko na jak najwyższej wydajności, ale jest zbalansowana, tak jak poprzednia ZEN 3.



Pytania dotyczyły też liczby rdzeni i 3D V-Cache, oraz złotego koloru chipletów CCD próbki inżynierskiej procesora Ryzen 7000 prezentowanego w dłoni przez Lisę Su. Jak podał Robert Hallock, na ten moment AMD nie planuje modeli z liczbą rdzeni większa niż 16, natomiast pamięć 3D V-Cache zostanie zastosowana na pewno, ale w późniejszym czasie. Stwierdził też, że chiplety CCD nie są pokryte warstwą złota, a ich kolor wynika z innych (nowych) materiałów wykorzystanych do lutowania rdzeni CCD do osłony termicznej procesora.



Przedstawiciel AMD stwierdził też, że na ten moment nie ma planów aby procesory Ryzen 7000 pojawiły się w sprzedaży w wersji z wyłączonym IGP (jak procesory "KF" Intela), choć nie wykluczył takiej możliwości, oraz zapowiedział, że seria Threadripper "nigdzie się nie wybiera" i z pewnością zobaczymy nowe bardzo wydajne procesory Ryzen Threadripper.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.