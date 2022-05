Poniedziałek 30 maja 2022 Intel chce produkować swoje chipy także u Samsunga

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:10 Według ostatniego raportu analityków z firmy TrendForce, koreański Samsung jest obecnie drugim największym na rynku producentem układów scalonych na tzw. zamówienie. Pierwsze miejsce przypada Tajwańskiej firmie TSMC, która dzierży obecnie 53 procent całego rynku układów scalonych na zamówienie. Samsung jest od TSMC producentem około 3-krotnie mniejszym, zajmującym około 18 procent tego rynku. O różnicach pomiędzy litografiami TSMC i Samsunga przekonał się ostatnio Qualcomm, któremu przeniesienie produkcji procesorów Snapdragon 8 z litografii 4nm Samsunga do 4nm TSMC pozwoliło na poprawę parametrów tych CPU (o tym więcej pisaliśmy tutaj. Tymczasem okazuje się, że produkcją u Samsunga zainteresował się Intel.



Niedawny krzemowy gigant po kilku latach starań zdołał już dobrze opanować swoją 10nm litografię (znaną teraz jako Intel 7) i jest bliski startu produkcji w nowej litografii 7nm z użyciem EUV (nazywanej jako Intel 4), ale wciąż nie dysponuje dużymi mocami produkcyjnymi w tych procesach litograficznych. Dlatego też GPU do kart ARC będą produkowane przez TSMC w litografii 6nm, a część chipów do procesorów Core 14. generacji (Meteor Lake-S) w procesach 3nm (dla GPU Tile) i 5nm (dla SOC Tile) od TSMC.



Okazuje się, że Intel w ostatnim czasie zainteresował się też możliwością produkowania układów scalonych w 4nm litografii Samsunga. To litografia, którą w ostatnim czasie porzuciły firmy Qualcomm i Nvidia, przenosząc produkcję chipów do 4nm litografii od TSMC. Dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger, odbył w ostatnich dniach podróż do stolicy Korei Południowej, Seulu. W jej trakcie spotkał się z kilkoma kluczowymi dyrektorami Samsunga, w tym wiceprezesem Samsung Electronics Panem Lee Jae-Yongiem, oraz dyrektorem generalnym działu produkcji ukadów scalonych panem Kyung Kye-Hyunem. Według źródeł tematem spotkań była produkcja chipów Intela w fabrykach Samsunga.



