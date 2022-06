Czwartek 2 czerwca 2022 Intel prezentuje Rialto Bridge, czyli następcę Ponte Vecchio

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 18:21 Intel zamierza rozpocząć konkurencję z Nvidią i AMD na rynku akceleratorów typu GPU przeznaczonych do zastosowań obliczeniowych i serwerowych, opartych o architekturę Xe HPC (Xe High Performace Computing). Pierwszym GPU serwerowym Intela, będzie przygotowywany od dłuższego czasu Ponte Vecchio, zbudowany z aż 47 różnych chipów krzemowych o łącznej powierzchni 2330 mm2, które są połączone w jedną całość za pomocą różnych technologii (szczegóły techniczne tutaj. Pierwsze ezgemplarze Ponte Vecchio mają trafić na rynek najwcześniej pod koniec tego roku. Nim to nastąpi Intel pochwalił się, że w przygotowaniu jest już następca Ponte Vecchio.



Jest to GPU o nazwie Rialto Bridge będący bardziej udoskonaloną wersją Ponte Vecchio. Rialto Bridge wygląda bardzo podobnie do Ponte Vecchio, ale posiada inne rdzenie krzemowe typu compute tile - jest ich mniej, ale są większe. Ogólna liczba rdzeni obliczeniowych Xe wzrosła z 128 do 160 sztuk. Oprócz tego Rialto Bridge ma ulepszone intrfejsy I/O o większej przepustowości, oraz zawiera usprawnienia zwiększające efektywnosć energetyczną. Pierwsze próbki Rialto Bridge zostaną zmontowane i uruchomione w przyszłym roku, a debiut w serwerach określono na 2024 rok.







