Niedziela 5 czerwca 2022 Niskie zainteresowanie litografią 3nm od Samsunga

Autor: Zbyszek | źródło: PhoneArena | 22:26 Samsung nie ma ostatnio dobrego okresu jeśli chodzi o produkcję układów scalonych. Pościg za Tajwańskim TSMC w opracowaniu kolejnych procesów litograficznych odbija się negatywnie na jakości litografii Samsunga, a konkretnie tzw. uzysku. Według informacji z ostatnich tygodni, Koreańczycy w swoim najnowszym procesie 4 nm mają obecnie uzysk na poziomie zaledwie 35%, co oznacza, że zaledwie 35 chipów ze 100 wyprodukowanych jest sprawna i nadaje się do czegokolwiek. Również poprzedni masowy proces litograficzny Samsunga - 8nm, cierpiał na podobne problemy, z czego bardzo niezadowolona była Nvidia wytwarzająca w tej litografii chipy do swoich kart graficznych z serii RTX 30x0.



Problemy z uzyskiem spowodowały już odpływ dwóch dużych klientów - Nvidia w 2021 roku zdecydowała się powrócić do zamawiania swoich przyszłych układów scalonych w TSMC, a w ostatnim czasie Qualcomm, który przeniósł produkcję swojego Snapdragon 8 z litografii 4nm Samsunga 4nm do litografii TSMC 4nm (o tym więcej tutaj .



Obecnie Samsung przygotowuje się już do startu produkcji w swoim kolejnym procesie litograficznym, czyli 3nm. Jest to pierwszy proces litograficzny Samsunga wykorzystujący tranzystory o budowie typu GaaFET (gate-all-around field-effect transistor), zamiast dotychczasowej FinFET. Niestety dla Samsunga, na ten moment nie ma chętnych zainteresowanych wytwarzaniem układów scalonych w tej litografii. Ma być to również spowodowane bardzo niskim uzyskiem, który według doniesień wynosi obecnie pomiędzy 10 a 20 procent. Wygląda na to, że najpierw Samsung powinien bardziej dopracować swoje procesy litograficzne, i ogłaszać ich dostępność dopiero po uzyskaniu dobrych parametrów związanych z uzyskiem.



