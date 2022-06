Środa 8 czerwca 2022 Osłona termiczna procesorów Ryzen 7000 ma dużą grubość

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:55 (1) Jak już oficjalnie zapowiedziała firma AMD, jesienią w sklepach pojawią się nowe procesory Ryzen serii 7000 (nazwa kodowa Raphael) z rdzeniami ZEN 4 wytwarzanymi w litografii 5nm. Nowe procesory będą obsługiwać pamięci DDR5 i pasować do nowego gniazda AM5 o konstrukcji typu LGA. Będzie je też wyróżniał całkiem inny wygląd, znacząco różniący się od wyglądu procesorów Ryzen produkowanych w ciągu ostatnich kilku lat. To za sprawą nie tylko budowy typu LGA, w której procesor nie posiada nóżek, ale też specyficznych otworów w osłonie termicznej procesora, w których mieszczą się kondensatory i rezystory.



Okazuje się że osłona termiczna przyszłych Ryzenów ma jeszcze jedną ciekawą cechę, jaką jest bardzo duża grubość, która sprawia, że nie jest to typowa cienka blaszka jak w dotychczas znanych nam procesorach.



Jedna z osób mająca dostęp do przedprodukcyjnej wersji procesora Ryzen 7000 postanowiła zdjąć z niego osłonę termiczną, czego efekt widzimy na poniższym zdjęciu. Grubość osłony termicznej można oszacować na kilka milimetrów. Niestety nie wiemy, czy na przykład AMD ukryło w niej komorę parową. Prawdopodobnie nowa osłona termiczna będzie za jakiś czas obiektem zainteresowania overclokerów takich jak np. znany z YouTube der8auer. Również sposób łączenia z nią powierzchni rdzeni krzemowych wygląda na inny niż w dotychczasowych Ryzenach.







miałby sens przy takiej gęstości termicznej.



