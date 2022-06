Piątek 10 czerwca 2022 GeForce RTX 4090 Ti z chłodzeniem zajmującym 4 sloty?

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 14:47 Jesienią czeka nas debiut pierwszych kart graficznych Nvidia z serii GeForce RTX 4000 o nazwie kodowej Ada Lovelace. Pojawić się mają przynajmniej GeForce RTX 4090 z chipem AD102 (16128 rdzeni CUDA) i 24 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps, GeForce RTX 4080 z chipem AD103 (około 10000 rdzeni CUDA) i 16 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps oraz GeForce RTX 4070 z chipem AD104 (7680 rdzeni CUDA) i 12 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps. Pierwsza z wymienionych kart ma ma mieć TDP od 450W do nawet 600W i prawdopodobnie wykorzysta trójslotowy system chłodzenia podobny do montowanego na dotychczasowych kartach GeForce RTX 3090 i 3090 Ti.



Z nieoficjalnych przecieków wiadomo też, że Nvidia planuje w późniejszym czasie debiut karty graficznej z pełną wersją chipu AD102, czyli GeForce RTX 4090 Ti. Miała by ona mieć 18432 rdzeni CUDA i 24 GB pamięci GDDR6X w najszybszej specyfikacji - o efektywnej szybkości 24 Gbps. Jej wskaźnik TDP może przekraczać 600W, co pokrywa się z informacjami o tym, że Nvidia testuje w swoich laboratoriach zachowanie karty graficznej z chipem AD102 i TDP wynoszącym 800-900W.



Teraz w sieci pojawiły się nowe doniesienia, według których dla GeForce RTX 4090 Ti zaprojektowany zostanie jeszcze większy system chłodzenia, zajmujący w obudowie aż 4 sloty miejsca.



