Intel zwiększy ceny procesorów nawet o 20 procent

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:33 (2) Według analityków z japońskiej firmy Nikkei Asia, Intel jesienią zwiększy ceny swoich procesorów. Wzrost cen ma nastąpić wraz z debiutem nowych procesorów - Core 13. generacji (Raptor Lake) i Xeon Sapphire Rapids - poszczególne modele tych procesorów będą oferowane w wyższych poziomach cenowych, w porównaniu do poziomów cenowych w jakich debiutowały poprzednie procesory. Podwyżki mają sięgać 20 procent, z czego dwucyfrowe podwyżki dotyczyć będą procesorów serwerowych Xeon, a poziomy cen procesorów dla konsumentów wzrosną o 5-10 procent.



W przypadku procesorów serwerowych, nowe Xeony otrzymają do 60 rdzeni i będą prawie dwukrotnie bardziej wydajne niż dotychczasowe Xeony Ice Lake z maksymalnie 38 rdzeniami. W tym przypadku nie dziwi zatem, że wersje posiadające po 50-60 rdzeni będą droższe, niż dotychczasowe 38 rdzeniowe Xeony.



Natomiast procesory Core 13. generacji według Nikkei Asia zadebiutują w cenach do 10 procent wyższych, niż ceny analogicznych modeli Core 12. generacji w momencie ich debiutu pod koniec 2021 roku.



Wzrost cen ma wynikać ze wzrostu kosztów produkcji, wzrostu powierzchni układów krzemowych oraz globalnej inflacji, która zwiększa też koszty testowania, pakowania i transportu procesorów. Co więcej, według analityków Nikkei Asia podobny wzrost cen planuje wielu innych producentów.



Nie ma sprawy, konkurencja na pewno odpali szampana na widok cennika Core 13 gen.



po czym podniesie ceny swoich CPU o 19,5%



