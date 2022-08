Profesjonalny hosting stron WWW: 4 cechy dobrego serwera

Wybór hostingu strony WWW to bardzo istotna kwestia. Zależy od niej jakość użytkowania strony. Zbyt długi czas ładowania strony czy w ogóle brak dostępu do niej to zjawiska oczywiście niepożądane. Mogą przykładowo odstraszyć klientów, jeśli mowa o sklepie internetowym czy portalu biznesowym. Poniższy artykuł podaje 4 najistotniejsze cechy, po których można rozpoznać dobry hosting stron WWW.



Artykuł przygotowany we współpracy z TOP Hosting. Serwisem testującym i recenzującym usługi hostingowe popularnych firm. jak np. LH, Cyberfolks czy Dhosting.

Odpowiednia ilość miejsca

Serwer, na którym zamieszczamy swoją stronę WWW nie ma nieograniczonej pojemności. Ilość miejsca w hostingu może być dużym utrudnieniem. Naprawdę rozbudowane strony mogą nie zmieścić się na wielu powszechnie znanych i tanich hostingach. Nie znaczy to, że hostingi o mniejszej pojemności są gorsze. W żadnym wypadku! Po prostu oznacza to, że ich usługi nie są adresowane do każdego klienta.

Innej pojemności będzie wymagał prowadzony hobbystycznie i nieregularnie blog o wędkarstwie, a innej gigantyczna platforma społecznościowa taka jak Facebook czy Instagram. Ilość potrzebnych do zmagazynowania danych będzie tysiące razy większa w drugim przypadku.

Odpowiednia ilość miejsca w hostingu jest ważna szczególnie w przypadku tak zwanych hostingów współdzielonych. Jest to rodzaj hostingów, w którym na jednym serwerze znajdują się strony wielu klientów jednego hostingodawcy, to jest firmy świadczącej usługę hostingu.

Przeczytaj też: Co to jest hosting stron WWW? Jak wybrać najlepszy?

Rzetelne zabezpieczenia

Hakerzy nie biorą wolnego. Tak naprawdę o każdej porze możemy niestety paść ofiarą ich niecnych działań. Oczywiście można dołożyć starań, by ograniczyć prawdopodobieństwo takiego przykrego wydarzenia. Dlatego nieodłączną cechą dobrego hostingu będzie stosowanie najnowszych i najlepszych zabezpieczeń. Przeglądając ofertę czy rozmawiając z przedstawicielem firmy warto zwrócić uwagę przede wszystkim na następujące zabezpieczenia:



SPF - ochrona przed nieuprawnionym wysyłaniem e-maili z naszej domeny. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ jeśli skutecznie się pod nas podszyje, może wykorzystać naszą domenę i markę do złych celów. A odpowiedzialność spadnie na nas

ochrona przed nieuprawnionym wysyłaniem e-maili z naszej domeny. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ jeśli skutecznie się pod nas podszyje, może wykorzystać naszą domenę i markę do złych celów. A odpowiedzialność spadnie na nas

DIKIM - umożliwia złożenie pod wysyłanymi z domeny wiadomościami cyfrowego podpisu. Dzięki niemu odbiorcy będą wiedzieli, że czytają prawdziwy e-mail

umożliwia złożenie pod wysyłanymi z domeny wiadomościami cyfrowego podpisu. Dzięki niemu odbiorcy będą wiedzieli, że czytają prawdziwy e-mail

DMARC - narzędzie umożliwiające określenie, które wiadomości obowiązkowo mają mieć wspomniany już podpis. Dodatkowo to właśnie DMARC pozwala zdecydować, co robić z wiadomościami bez niego



Jeśli hosting posiada nieaktualne zabezpieczenia lub co gorsza w ogóle ich nie ma, nie warto z niego korzystać. Stanowczo za dużo jest do stracenia w takiej sytuacji.

Odpowiednie podejście do kopii zapasowej

Tak to już jest, że czasem nie wszystko działa. O ile problem można rozwiązać, nie jest to tragedia. Kopia zapasowa umożliwia szybkie i całkowite wyjście z takich sytuacji jak atak hakerski, błąd w aktualizacji czy najzwyklejsza w świecie pomyłka. Przykładowo - pracownik przez przypadek usunął dość ważny plik, bo pomylił go z innym. Jeśli hosting odpowiednio długo przechowuje kopie zapasowe, możliwe jest cofnięcie strony do wcześniejszej wersji bez zbyt dużych strat.

Za optymalny czas przechowywania kopii zapasowej uznaje się okres siedmiu dni. Jeśli w niedzielę na naszej stronie stanie coś złego, to nie stracimy zbyt wiele (a może nawet nic nie stracimy), cofając ją do stanu z poprzedniej niedzieli.

Tytuł tej sekcji zaczyna się od słowa "odpowiednie". Nie bez powodu, bo niektóre hostingi nie tworzą kopii zapasowej całości strony, a na przykład tylko baz danych. Najlepszym podejściem jest oczywiście tworzenie kopii całości.

Posiadanie gwarancji SLA

Pod skrótem kryje się Service Level Agreement. Oznacza to tyle, że hostingodawca gwarantuje, że podczas korzystania z jego usług nie spotkają nas jakiekolwiek awarie. Na dobrym hostingu do takich sytuacji po prostu nie dochodzi. Jednak hostingodawca powinien posiadać procedury na wypadek, gdyby jednak zdarzyła się nieprzyjemna niespodzianka. Dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób (i czy w ogóle) jest w stanie zrekompensować klientom awarie, zwłaszcza te o charakterze przedłużającym się. Do jakich działań naprawczych przystąpi hostingodawca? Jaki procent potencjalnych strat możemy odzyskać dzięki jego rekompensacie?

Warto wiedzieć, jaki jest procent bezawaryjności serwera. Jeśli nie wynosi 100% (co nie jest bynajmniej czynnikiem dyskwalifikującym), niech będzie jak najbliższy tej liczbie. Przykładowo 99 czy nawet 98% to też bardzo dobra liczba. Hostingodawca z 2% awaryjności mimo wszystko świadczy bardzo jakościowe usługi. I jeśli posiada procedury na taki wypadek, trafienie do niefortunnych 2% nie będzie dla nas zbyt uciążliwym doświadczeniem.

Źródło: Hosting News