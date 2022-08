Poniedziałek 1 sierpnia 2022 Intel ARC: debiut kart graficznych kolejny raz opóźniony

Autor: Zbyszek | źródło: Moore Law is Dead | 13:56 Historia związana z debiutem kart graficznych Intel ARC zaczyna powoli przypominać serial Moda na Sukces. Przypomnijmy, że nowe laptopowe i desktopowe karty graficzne są przygotowywane od końca 2017 roku, kiedy do Intela trafił Raja Koduri, wcześniej szef działu Radeon Technologies Group w AMD. Właśnie wówczas, pod koniec 2017 roku Intel zapowiedział, że w przyszłości jego oferta powiększy się o karty graficzne konkurencyjne dla kart Nvidia GeForce i AMD Radeon. Potencjał Intela pozwalał sądzić, że z zadaniem tym krzemowy gigant upora się w trzy, maksymalnie cztery lata - przez co debiut kart graficznych od niebieskich był (wtedy, końcem 2017 roku) oczekiwany w 2020 roku lub na początku 2021 roku.



Okazało się że prace nad kartami graficznymi trwały dłużej, a sam Intel długo milczał o tym, kiedy może nastąpić ich debiut rynkowy. Milczał aż do sierpnia 2021 roku, kiedy zdecydowano się oficjalnie ogłosić, że karty graficzne Intela otrzymają nazwę ARC i pojawią się na rynku na początku 2022 roku.



Z tych zapowiedzi niestety nie wyszło nic, poza mającą miejsce 30 marca papierową premierą kart Intel ARC dla komputerów przenośnych. Podczas niej Intel ogłosił premierę kart graficznych ARC dla laptopów, podając że będą one dostępne początkiem lata. Podano wówczas, że karty Intel ARC dla komputerów stacjonarnych zadebiutują oddzielnie, i będą dostępne w sprzedaży w połowie lata.



Z tych zapowiedzi także nic nie wyszło - jak podaje znany ze sprawdzonych informacji kanał Moore Law is Dead, karty ARC dla komputerów przenośnych nadal nie są dostępne dla producentów laptopów, nie wiadomo też kiedy zadebiutują ich wersje dla komputerów stacjonarnych.



Według informacji do jakich dotarł Moore Law is Dead, w związku z planowanym debiutem kart ARC obecnie w Intelu panuje chaos. Do sieci przedostały się wewnętrzne dokumenty Intela datowane na lipiec, według których jeszcze kilkanaście dni temu Intel planował zorganizowanie w sierpniu wydarzenia o nazwie "Desktop Launch Event: The ARC Experience", czyli premiery desktopowych kart graficznych ARC. Obecnie nie ma już takich planów, a premiera kart ARC została przełożona prawdopodobnie na koniec września, i być może obędzie się w dniach 27-28 września, kiedy Intel organizuje konferencję o nazwie Intel Innovation 2022



Moore Law is Dead podaje dalej, że na bałagan i ciągłe przekładanie premiery kart ARC narzekają już m.in. firmy ASUS, MSI i Gigabyte, które mają produkować laptopy z kartami ARC oraz desktopowe karty ARC we własnych autorskich wersjach. Wspomniani producenci mają narzekać że od kilku tygodni otrzymują od Intela niejasne i niespójne informacje na temat debiut kart ARC, a co więcej informacje te często się zmieniają.



