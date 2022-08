Czwartek 11 sierpnia 2022 Intel stracił do tej pory 3,5 mld USD na opracowaniu kart graficznych

Autor: Zbyszek | źródło: JPR | 20:34 Firma analityczna John Peddie Research zdecydowała się podsumować dotychczasowy biznes Intela związany z kartami graficznymi. Dział AXG (Accelerated Computing Systems and Graphics) Intela, zajmujący się opracowywaniem, produkcją i sprzedaż kart graficznych dla konsumentów oraz do zastosowań profesjonalnych / serwerowych został powołany w 2017 roku. Intel publikuje wyniki finansowe działu AXG począwszy od 1. kwartału 2021 roku, czyli okresu kiedy rozpoczął sprzedaż pierwszych kart graficznych, jakimi były DG1, będące faktycznie IGP wyjętym z procesorów Ice Lake (mobile Core 10. generacji) i zaopatrzonym we własne pamięci GDDR. W czasie tym, czyli w okresie ostatnich 6. kwartałów dział AXG Intela odnotował stratę w łącznej wysokości 2,1 mld USD.



Według John Peddie Research do tego należy doliczyć 1,4 mld USD wydane na prace projektowe i wynagrodzenia inżynierów w latach 2017-2020, a łączna strata Intela na opracowywaniu własnych GPU wynosi do tej pory 3,5 mld USD. Analitycy John Peddie Research wskazują też, że obecnie trudno stwierdzić, kiedy ta inwestycja może się Intelowi zwrócić. Według ich prognoz na pewno nie nastąpi do końca 2023 roku, a i po tym czasie wydaje się to na ten moment wątpliwe.



Zdaniem analityków JPR wszystko zależy od 2. generacji kart ARC (nazwa kodowa Battlemage) - tylko jeśli będzie to udana linia produktów, ma ona szansę na uczynienie działu AXG dochodowym i wyrównywanie dotychczasowych strat związanych z działalnością w sektorze GPU. Natomiast jeśli karty ARC 2. generacji nie będą niczym ciekawym, a do tego zadebiutują na rynku z dużym opóźnieniem (jak ARC 1. generacji) to John Peddie Research zaleca intelowi zamknięcie działu Accelerated Computing Systems and Graphics, zakończenie dalszego generowania strat, i ew. sprzedaż działu lub opracowanych przez niego rozwiązań.



