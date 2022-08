Wtorek 23 sierpnia 2022 Załamanie sprzedaży kart graficznych, spadek cen, trudne chwile producentów

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 13:47 (4) Okres od jesieni 2020 roku do zimy 2022 roku był bardzo trudnym czasem dla wszystkich osób zainteresowanych zakupem karty graficznej. Nie dość że były one trudno dostępne, to ich ceny rynkowe były wyraźnie wyższe od rekomendowanych. Na szczęście począwszy od lutego tego roku obserwowaliśmy wyraźny spadek cen kart graficznych i stopniowe zbliżanie się cen do poziomów rekomendowanych przez producentów. Spadek sprzedaży kart graficznych i ich niższe ceny wyraźnie odczuła już Nvidia, która w 2. kwartale 2022 roku odnotuje wyniki finansowe znacznie słabsze od prognozowanych.



O spadku sprzedaży samodzielnych (pudełkowych) kart graficznych w 2. kwartale poinformowała także firma AMD, ale jednocześnie dział Gaming AMD odnotował w tym okresie przychód 1,7 mld USD, o 32 procent wyższy niż przed rokiem, głównie dzięki zwiększeniu zamówień na układy graficzne do konsol.



Z najnowszych danych wynika, że sprzedaż kart graficznych spadła o około 40 procent względem poziomu sprzedaży notowanego w zimie. Ich ceny obecnie często są niższe, od cen rekomendowanych. Przykładowo firma Sapphire sprzedaje karty Radeon RX 6700XT za 400 USD, a Radeon RX 6600 za 260 USD - w obu przypadkach o 70-80 dolarów poniżej cen sugerowanych. Z kolei Nvidia obniżyła ostatnio ceny sugerowana najbardziej wydajnych kart z serii GeForce RTX 3000, a liczni producenci kart graficznych oferują je i tak w niższych cenach niż sugerowane.



Według DigiTimes, obecna sytuacja na rynku GPU ma być szokiem, i ma być ekstremalnie trudna dla producentów kart graficznych takich jak MSI, ASUS, Gigabyte, ASRock, Sapphire i inni. Nam wydaje się, że po 1,5 rocznym okresie obławiania się na ekstremalnie wysokich cenach, producenci kart graficznych powinni być już dobrze przygotowani finansowo i odporni na chwilowe zakończenie tego eldorado.



K O M E N T A R Z E

oczywiście że producenci przygotowali sobie solidną poduszkę (autor: Qjanusz | data: 23/08/22 | godz.: 14:05 )

w czasie crypto eldorado.



I absolutnie nie wierzę w to, że obecna sytuacja jest szokiem dla producentów kart graficznych - tymi firmami nie zarządza stado kóz płci męskiej



@1. (autor: Mariosti | data: 23/08/22 | godz.: 14:50 )

Oczywiście że to żaden problem dla producentów, ale zawsze jest to okazja do płakania i uzasadniania wciąż bardzo wysokich cen w porównaniu do np 3 lat temu.



gdzie to załamanie?? (autor: DrLamok | data: 23/08/22 | godz.: 15:23 )

ceny dalej z dupy... RTX3060 powinien kosztować poniżej 1000PLN a kosztuje 2 razy tyle...



(2011 rok)

GTX 560 Ti - pół roku po premierze, około 900PLN



(2015 rok)

GTX 960 - pół roku po premierze, około 900PLN





RTX3060 - 1.5 roku po premierze... 2000PLN

(cena w momencie wejścia na rynek to było 329USD za podstawową wersję)



Więc... NADAL W CIUL ZA DROGO !!!!





329USD (autor: Wedrowiec | data: 23/08/22 | godz.: 15:29 )

to 1600 obecnie. Poza tym zakończyłeś na 2015 roku, czasy GTX 970 czy RTX 2070 to już wyższe pułapy cenowe. 970 ~1800 2070S ~2500 płaciłem



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.