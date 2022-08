Wtorek 23 sierpnia 2022 Intel podaje wydajność Ponte Vecchio

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:28 (1) Poza układami krzemowymi typu GPU przeznaczonymi do stosowania w kartach graficznych do gier 3D, Intel pracuje też nad podobnymi chipami GPU, ale przeznaczonymi typowo do obliczeń. Pierwszym GPU serwerowym Intela, będzie przygotowywany od dłuższego czasu Ponte Vecchio, zbudowany z aż 47 różnych chipów krzemowych o łącznej powierzchni 2330 mm2, które są połączone w jedną całość za pomocą różnych technologii (szczegóły techniczne tutaj. Niestety podobnie jak w przypadku kart ARC, prace nad Ponte Vecchio ślimaczą się, i kiedy te akceleratory trafią już do sprzedaży, będą musiały konkurować nie z obecną, ale z nową generacją kart obliczeniowych od Nvidia i AMD.



Podczas konferencji Hot Chips 34 Intel zdradził jaką wydajność obliczeniową zaoferuje Ponte Vecchio, dzięki czemu możemy ją porównać do wydajności nadchodzących kart Nvidia z chipem H100.



W klasycznych obliczeniach zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji (FP32) GPU Intela zaoferuje wydajność 52 Teraflopów na sekundę, niewiele niższą niż Nvidia H100 (60 TFlops/s). Inaczej będzie w obliczeniach podwójnej precyzji (FP64) gdzie wydajność Ponte Vecchio będzie taka sama jak w trybie FP32 (52 TFlops/s) i prawie dwukrotnie wyższa niż oferowana przez Nvidia H100 (30 TFlops/s).



Niestety GPU Intela będzie wyraźnie przegrywał z Nvidia H100 w przypadku obliczeń na macierzach (XMX), oferując w tym przypadku wydajność o ponad połowę niższą od GPU Nvidia H100, który do tych obliczeń będzie wykorzystywał rdzenie Tensor 4. generacji.



Kluczową sprawą wydaje się jednak koszt produkcji - Ponte Vecchio za sprawą bardzo skomplikowanej budowy i wielu drogich technik użytych do łączenia ze sobą różnych chipów, z dużym prawdopodobieństwem będzie znacznie droższy w wytwarzaniu, niż monolityczny H100. Produkt Intela wygląda jak demonstrator możliwości technicznych, stworzony bez oglądania się na kwestie jego późniejszej produkcji.









Beznadziejna sytuacja w Intelu jest co raz bardziej widoczna. (autor: Mario1978 | data: 24/08/22 | godz.: 15:59 )

Do tej pory można było tylko plotkować na ten temat i zakładać, że w Intelu będzie co raz gorzej. Każdy wie, że fakty są najważniejsze więc nie dziwię się, że nie doszło do porównań z CDNA2x od AMD, który jest obecny już trochę czasu na rynku. Superkomputer Frontier świetnie wykorzystuje jego możliwości.

Mi250x mimo wykorzystania starszej litografii od tego zapowiadanego przez Intela układu dalej prezentuje się świetnie. Jeżeli Intel tu rzeczywiście wykorzysta po części N4 to niezbyt dobrze to świadczy o wewnętrznej produkcji w Intelu. Układ taki jak ten w tym artykule od Intela dopiero ma pojawić się na rynku a przecież AMD nie śpi i w drodze już kolejny CDNA3x. AMD świetnie opanowało łączenie małych układów w jedno, zresztą COWS czy SOIC od TSMC jest sporo bardziej zaawansowane od Intela dlatego wiadome, że Intel jest na straconej pozycji. Fajnie jest widzieć jak niegdyś wspaniała firma w branży staje się niszową a przez wysokie koszty utrzymania być może czeka już za chwilę podział na dwie oddzielne firmy. Jedna będzie od licencji a druga od projektów i produkcji ale gorszych procesów produkcji od konkurencji. Trzeba zwrócić uwagę na sposób komunikacji oraz jej szybkość a także ilość połączeń w pionie i poziomie. Tutaj Intel jest lata do tyłu za TSMC czy Samsungiem.



